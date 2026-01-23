Популярний португальський курорт підвищує плату за вхід на маршрути: що відомо

Крім того, тепер усі зобов’язані заздалегідь забронювати 30-хвилинне "вікно входу" через онлайн-портал SIMplifica.

Автономний регіон Португалії Мадейра підвищує плату за вхід і запроваджує ліміти відвідувачів на туристичних маршрутах. Як пише Time Out Worldwide, соковиті зелені ліси, вражаючі вулканічні вершини та мальовниче узбережжя з затишними селами - саме такою є Мадейра. Тож стрімке зростання популярності острова серед любителів пішого туризму не стало несподіванкою.

Втім, місцева влада вирішила взяти туристичний потік під контроль. На початку 2025 року було оголошено, що плату за вхід, яка раніше діяла лише на семи найпопулярніших маршрутах, поширили вже на 30 офіційних пішохідних трас острова.

Зазначається, що тепер вартість доступу до маршрутів зростає з 3 до 4,5 євро, а також запроваджуються обмеження на кількість відвідувачів. Плата стосується всіх нерезидентів віком від 12 років, які планують проходити офіційні пішохідні маршрути PR на Мадейрі. Водночас для тих, хто бронює похід через туроператора, вартість, за повідомленнями, залишиться на рівні 3 євро.

Відео дня

Крім того, тепер усі люди - включно з місцевими жителями та дітьми до 12 років - зобов’язані заздалегідь забронювати 30-хвилинне "вікно входу" через онлайн-портал SIMplifica. Кількість таких слотів обмежена.

Мета нововведень - зменшити скупчення туристів у пікові години та рівномірніше розподілити навантаження на маршрути. Ті, хто зобов’язаний сплатити збір, але цього не зробить, можуть отримати штраф до 50 євро, повідомляє Euronews.

Додаткові витрати чекають і на охочих пройти один із найвідоміших маршрутів острова - PR1 від Піку-ду-Арейру до Піку-Руйву, йдеться у статті. Після лісової пожежі 2024 року маршрут було тимчасово закрито, а нині там завершують масштабні роботи з підвищення безпеки.

До повторного відкриття туристи можуть пройти коротший маршрут до оглядового майданчика Miradouro Pedra Rija за стандартні 4,5 євро. Втім, після повного відкриття PR1 наприкінці квітня плата зросте до 7 євро з людини через "підвищені вимоги до обслуговування" маршруту.

На що підуть кошти від туристичних зборів

Регіональна секретарка Мадейри з питань сільського господарства, рибальства та довкілля Рафаела Фернандеш пояснила, що зібрані кошти спрямують на утримання маршрутів - збереження, очищення та догляд. За її словами, такі зміни необхідні, щоб унікальна природа острова не постраждала від надмірної кількості відвідувачів.

Подібні заходи вже застосовували й в інших туристичних регіонах Європи. Зокрема, в Італії запроваджували односторонній рух на окремих стежках у Чінкве-Терре або добровільні туристичні збори на популярних маршрутах у Доломітах.

Новини туризму

Нагадаємо, в Японії збираються відкрити готель в будівлі колишньої в’язниці Нара - єдиній уцілілій споруді з так званих "П’яти великих в’язниць", зведених у період Мейдзі (1868-1912 роки). У 2017 році будівлю було внесено до переліку Національно важливих культурних цінностей Японії. Проєкт HOSHINOYA Nara Prison прийме перших гостей 25 червня 2026 року. Готель, що розташований у місті Нара, стане першим у Японії люксовим готелем, створеним на базі колишньої тюремної будівлі. У ньому заплановано 48 люксів, кожен із яких облаштований шляхом об’єднання від дев’яти до одинадцяти колишніх одиночних камер.

Вас також можуть зацікавити новини: