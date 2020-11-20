Також у звичайному режимі працюватимуть і ресторани в готелях.

Влада Туреччини ухвалила рішення, що іноземні туристи не повинні дотримуватися комендантської години, запровадженої в країні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання Sozcu.

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"Іноземні туристи, які тимчасово перебувають у нашій країні, будуть звільнені від обмежень комендантської години, які будуть діяти у вихідні дні", - заявили в МВС Туреччини.

Там уточнили, що ресторани в готелях працюватимуть у звичайному режимі, не будуть закриватися і заклади в аеропортах.

Комендантська година в Туреччині: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у країні вводиться часткова комендантська година.

Комендантська година діятиме у вихідні з 20:00 до 10:00.

Раніше введена комендантська година для літніх людей у віці від 65 років поширюватиметься і на людей у віці до 20 років. Часткова комендантська година для цих вікових груп дозволить їм виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00.

До кінця 2020 року в Туреччині будуть закриті кінотеатри.

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Переклад: Катерина Лиманська