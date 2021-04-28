Наразі країна – друга у світовому рейтингу за поширенням недуги.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана «ідеальним» поєднанням масових зібрань, низьким рівнем вакцинації і більш заразними штамами вірусу.

Про це пише The Guardian.

Читайте такожКількість хворих на COVID в Індії може перевищувати офіційні дані - експерти (відео)

Офіційний представник організації Тарик Яшаревич заперечив, що причина у стрімкому поширенні COVID-19 в Індії лише у штамах. За його словами, велику роль відіграла поведінка громадян, зокрема, нещодавні масові гуляння в країні всупереч введеному карантину.

Крім того, чимало людей з легкими симптомами коронавірусу відправляються в медзаклади, тоді як пролікуватися можуть і вдома. Яшаревич підкреслив, що госпіталізації потребують тільки 15% громадян, які звертаються до лікарів.

Коронавірус в Індії

Станом на ранок 28 квітня в Індії зареєстрували вже 17 636 307 випадків інфікування коронавірусом. Наразі країна – друга у світовому рейтингу за поширенням недуги й одна з перших – за кількістю смертей.

Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індійців без дотримання карантинних правил.

Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.

Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська