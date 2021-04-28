Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана «ідеальним» поєднанням масових зібрань, низьким рівнем вакцинації і більш заразними штамами вірусу.
Про це пише The Guardian.
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Офіційний представник організації Тарик Яшаревич заперечив, що причина у стрімкому поширенні COVID-19 в Індії лише у штамах. За його словами, велику роль відіграла поведінка громадян, зокрема, нещодавні масові гуляння в країні всупереч введеному карантину.
Крім того, чимало людей з легкими симптомами коронавірусу відправляються в медзаклади, тоді як пролікуватися можуть і вдома. Яшаревич підкреслив, що госпіталізації потребують тільки 15% громадян, які звертаються до лікарів.
Коронавірус в Індії
- Станом на ранок 28 квітня в Індії зареєстрували вже 17 636 307 випадків інфікування коронавірусом. Наразі країна – друга у світовому рейтингу за поширенням недуги й одна з перших – за кількістю смертей.
- Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індійців без дотримання карантинних правил.
- Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.
- Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.
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