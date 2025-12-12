Ці напрямки стрімко набирають популярності серед туристів.

З року в рік різні туристичні експерти прогнозують, які напрямки будуть найпопулярнішими наступного року, ґрунтуючись на цілій низці факторів.

Видання The Independent опитало досвідчених експертів і професіоналів у сфері туризму, щоб визначити сім місць, які будуть найбільш трендовими у 2026 році.

1. Майорка

Компанія ASmallWorld, що спеціалізується на організації подорожей класу люкс, назвала Майорку новим "модним" островом Іспанії і заявила, що це один із п'яти найпопулярніших напрямків у їхньому дискусійному центрі.

"Що відрізняє Майорку від інших іспанських островів, так це її неймовірна різноманітність. Ви отримуєте богемну чарівність кам'яних селищ, жваву атмосферу ресторанів і галерей Пальми, а також постійно змінювану берегову лінію з тихими бухтами і довгими піщаними пляжами, не жертвуючи водночас комфортом або стилем", – зазначив гендиректор компанії Зайн Річардсон.

При цьому переїзди там короткі, інфраструктура добре розвинена, а місцева влада приділяє увагу боротьбі з надмірним туризмом і порушеннями, додає він.

"Місцева влада посилює правила щодо прогулянкових катерів, галасливих пляжних розваг і незаконної оренди, щоб контролювати надмірний туризм і захищати якість життя, що повинно поступово сприяти більш спокійному й автентичному стилю туризму, який зараз шукає багато мандрівників", – пояснив експерт.

2. США

Попри доволі агресивну та недружню політику адміністрації президента Дональда Трампа, 2026 рік може бути успішним для США в плані туризму, адже там заплановано багато подій світового масштабу – від 250-річчя незалежності країни до чемпіонату світу з футболу.

Також наступного року Штати можуть привабити любителів спостерігати за зірками, адже там розташовані одні з найкращих місць для астротуризму, включно з Ютою, Аризоною та Айдахо.

Крім того, ослаблення долара по відношенню до фунта і більш конкурентоспроможні ціни на авіаквитки роблять відпочинок у США більш привабливим для британських та ірландських мандрівників.

3. Мозамбік

Хоча наразі поїздки в північний регіон Мозамбіку, що межує з Танзанією, яку розривають протести, не рекомендують, співзасновник Original Travel Том Барбер каже, що решта цієї східноафриканської країни, як і раніше, перебуває у списку найпопулярніших напрямків на 2026 рік.

"Вони виконали приголомшливу роботу зі збереження природи. Там є все: леви, слони, буйволи, антилопи – чого тільки немає. Мозамбік тепер можна вважати місцем відпочинку, що поєднує сафарі та пляжний відпочинок. Це неймовірно красиво, тут є дивовижні острови і приголомшливі можливості для дайвінгу, де можна зустріти китових акул, мант, дельфінів і морських черепах", – пояснив він.

4. Киргизстан

За словами Барбера, у цій країні Центральної Азії є гори, можливості для піших прогулянок і верхової їзди, а також неймовірні краєвиди.

Водночас столиця Бішкек пропонує гастрономічне і нічне життя, що бурхливо розвивається.

5. Колумбія

Хоча багато хто вважає Колумбію традиційним напрямком для бекпекерів, за словами Річардсона, зараз вона стає одним із "найбільш надихаючих прикладів культурного, кулінарного і творчого оновлення" – і люксові бренди нарешті це помічають.

Не дарма ж Lonely Planet назвав Картахену одним із 10 найкращих місць для відвідування у 2026 році.

6. Південна Корея

Від K-pop до корейської косметики, Південна Корея зараз неймовірно популярна, й інтерес до цього напряму тільки зростатиме.

Поки Virgin Atlantic запускає свій перший прямий рейс із лондонського аеропорту Хітроу до Сеула в березні 2026 року, Lonely Planet включає найбільший острів країни Чеджудо, розташований за 80 кілометрів від материка і давно відомий як популярне місце відпочинку всередині країни, до свого топу напрямів на наступний рік. Його пляжі та пишна зелень роблять це місце ідеальною протиотрутою від кількох днів у Сеулі.

7. Грузія

"Це, безумовно, приголомшлива країна, вона буде популярна", – каже Барбер.

Столиця Тбілісі може похвалитися величними широкими бульварами і брукованими вуличками в історичному старому місті, а також знаменитими сірчаними лазнями. За межами ж столиці є стародавні монастирі та собори, зокрема монастир Гелаті в Кутаїсі, включений до списку ЮНЕСКО.

"Усі, кого ми відправляємо до Грузії, повертаються зі словами, що це просто приголомшливо. У них неймовірна їжа і найстаріша у світі виноробна промисловість", – додає він.

