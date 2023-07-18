Багато туристичних активностей, які люди звикли вважати цілком звичайними, насправді можуть бути напрочуд небезпечними.

Туристичні експерти з команди Nomadic Yak представили свіжий рейтинг найбільш смертоносних видів відпочинку в світі в 2023 році.

Як пише Express, багато туристичних активностей, які люди звикли вважати цілком звичайними, насправді можуть бути напрочуд небезпечними.

Найнебезпечнішим туристичним заняттям був визнаний альпінізм з найвищим відсотком зареєстрованих смертельних інцидентів. При цьому найбільш смертоносною горою в світі була визнана Аннапурна I в Непалі. Однак навіть в Європі гори можуть таїти смертельну небезпеку. Наприклад, на найвищій горі в Альпах – Монблані (Франція, Італія) помирає близько 100 осіб на рік.

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Печерний дайвінг (також выдомий як гідроспелеологія) посів другий рядок у списку найнебезпечніших видів туристичної діяльності з коефіцієнтом смертності один на 3333 людини.

Водіння автомобіля замкнуло трійку лідерів. Туристи під час відпустки дуже часто беруть машину напрокат, але вони повинні переконатися, що вони знайомі з правилами дорожнього руху в пункті призначення.

Примітно, що пияцтво і харчові отруєння опинилися за межами топ-10.

Найсмертоносніші туристичні заходи у світі

1. Альпінізм і скелелазіння.

2. Печерний дайвінг.

3. Водіння автомобіля.

4. Верхова їзда.

5. Параглайдинг.

6. Катання на гірських велосипедах.

7. Піший туризм.

8. Їзда на мотоциклі.

9. Скайдайвінг.

10. Забіги биків.

Есперти радять туристам, які бажають взяти участь в екстремальних заходах, переконатися, що вони пройшли належну підготовку, і заручитися підтримкою досвідченого інструктора.

При цьому туристів закликають завжди мати при собі страховку, навіть якщо вони не планують нічого екстремального.

Як повідомляв УНІАН, раніше селфі назвали однією з найпопулярніших причин смерті туристів на відпочинку, адже часто заради ефектного фото туристи роблять небезпечні для життя речі.

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