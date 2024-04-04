Найвідоміша алея сакур на Закарпатті розташована у Мукачевому.

На Закарпатті через аномально теплу погоду майже на місяць раніше розквітли сакури.

Як йдеться у сюжеті ТСН, японські вишні на Закарпатті висаджені цілими алеями. Одна з найдовших сакурових алей України – у Мукачевому. Вона розтягнулася на понад 1300 метрів.

"Щороку неймовірне цвітіння відкриває на Закарпатті туристичний сезон. Тисячі людей їдуть звідусіль, щоб помилуватися рожевими квітами та неймовірним ароматом", - мовиться у сюжеті.

Пік цвітіння очікується цими вихідними.

У Мукачівській міськраді розповіли, що цієї весни місто вкриють ніжним рожевим цвітом близько 8 тисяч дерев. Загальна довжина вулиць, де ростуть сакури, сягає 4 кілометрів. Найвідоміша з них – алея на вулиці Ужгородській. Довжина квітучої алеї – 1 371 метр. Її висаджено у 2013 році. В останні роки тут висадили ще 50 дерев і нині їх тут – 252.

"Особливістю Мукачева є також бінарні сакури, які квітнуть рожево-білим цвітом. Також тут росте "шалена" сакура, яка цвіте першою, оголошуючи про початок весни", - зазначили у мерії.

Там також додали, що найстаріші дерева були висаджені в 1923-1925 роках.

У Києві розквітли сакури та магнолії

У Києві на фоні потепління розквітли найперші сакури та магнолії у Дніпровському та Деснянському районах, втім скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах столиці. Тривалість цвітіння становить близько двох тижнів залежно від виду.

Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені Гришка, дерева ростуть у парках та скверах столиці.

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