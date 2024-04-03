Крім ботанічних садів, дерева ростуть у парках і скверах Києва.

У Києві на фоні потепління розквітли найперші сакури та магнолії у Дніпровському та Деснянському районах, втім скоро цвітінням можна буде помилуватися в усіх районах столиці. Про це повідомляє директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

"У Києві розпочинається період цвітіння сакур і магнолій. Його тривалість становить близько двох тижнів залежно від виду. Кияни зможуть помилуватися цвітінням цих ніжних рослин у кожному районі столиці. Переконаний, що в такий непростий час милування квітами допоможе містянам і гостям столиці на якийсь час переключитися від турбот та отримати заряд позитиву на багато тижнів уперед", – сказав він.

Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, дерева ростуть у парках та скверах столиці.

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За інформацією КО "Київзеленбуд", сакури в Києві висаджені на наступних локаціях, перелік яких можна подивитись за посиланням.

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У рамках проєкту "Шукай", що розповідає історію Києва через його знакові символи, була відкрита нова мініскульптура – "Герої".

Як зазначається на сторінці проекту, цього разу це скульптурка воїна, який прихилив коліно перед українським прапором. Щоб роздивитися цю скульптурку, потрібно також прихилити коліно – вона спеціально встановлена на такій низькій висоті. Скульптором є Юрій Білявський.

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