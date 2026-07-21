У Німеччині заборонять алкоголь на всіх залізничних вокзалах

Таким чином у країні планують боротися зі зростанням рівня злочинності та вандалізму.

Німецький національний залізничний перевізник Deutsche Bahn (DB) ухвалив рішення заборонити вживання алкоголю на всіх залізничних станціях Німеччини.

Як пише видання Bild, рішення ухвалено в рамках посилення заходів боротьби зі злочинністю та вандалізмом, щоб ефективніше захищати пасажирів і співробітників компанії від нападів.

Зазначається, що нове правило поширюється на всі 5400 станцій Німеччини і буде введено в дію по всій країні до 15 жовтня 2026 року.

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"Досить. Тепер ми будемо діяти ще жорсткіше. Ми хочемо більше порядку та безпеки на наших станціях і в наших поїздах. Для мене важливо лише одне: захист наших колег і наших пасажирів", – заявила генеральний директор Deutsche Bahn Евелін Палла.

Видання зазначає, що заборона була спровокована інцидентом, який стався минулої п'ятниці ввечері на залізничній лінії між Оффенбургом і Карлсруе. Під час перевірки квитків у регіональному поїзді конфлікт із нетверезим пасажиром переріс у бійку. Біля залізничного вокзалу Еттлінген-Бруххаузен 26-річний співробітник служби безпеки DB зазнав нападу, впав із рухомого поїзда та отримав серйозні травми. Цей інцидент є частиною тривожної статистики Федеральної поліції, згідно з якою понад третину всіх насильницьких злочинів на вокзалах скоюються в стані алкогольного сп'яніння.

"Ми забороняємо вживання алкоголю на наших вокзалах. Занадто часто ми бачимо, що там, де забагато алкоголю, зростає й насильство. Жорстокий і безглуздий напад минулої п'ятниці продемонстрував це вкотре", – заявила Палла.

При цьому в Deutsche Bahn вже розпочали впровадження заборони – новий регламент наразі приблизно на 30 великих вокзалах, зокрема в Кельні, Мюнхені та Гамбурзі.

Водночас видання зазначає, що заборона поширюється виключно на безпосереднє вживання алкоголю на залізничних платформах та у вестибюлях вокзалів. Вживання алкоголю, як і раніше, дозволено в ліцензованих ресторанах на вокзалах. Крім того, пасажирам дозволено проносити алкоголь у закритих сумках або придбаний у магазині.

При цьому будь-кого, кого спіймають на розпиванні алкоголю на вокзалах, негайно виведуть з території співробітники служби безпеки або федеральна поліція. У разі повторного порушення їх назавжди позбавлять права відвідувати вокзал.

Потяги в Німеччині

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, великою проблемою поїздів у Німеччині є постійні затримки.

Крім того, місцеві залізниці не змогли впоратися з пекельною спекою цього літа – потяги довелося скасовувати, повертаючи пасажирам гроші за квитки.

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