У Німеччині заборонять алкоголь на всіх залізничних вокзалах

Німецький національний залізничний перевізник Deutsche Bahn (DB) ухвалив рішення заборонити вживання алкоголю на всіх залізничних станціях Німеччини.
Як пише видання Bild, рішення ухвалено в рамках посилення заходів боротьби зі злочинністю та вандалізмом, щоб ефективніше захищати пасажирів і співробітників компанії від нападів.
Зазначається, що нове правило поширюється на всі 5400 станцій Німеччини і буде введено в дію по всій країні до 15 жовтня 2026 року.
"Досить. Тепер ми будемо діяти ще жорсткіше. Ми хочемо більше порядку та безпеки на наших станціях і в наших поїздах. Для мене важливо лише одне: захист наших колег і наших пасажирів", – заявила генеральний директор Deutsche Bahn Евелін Палла.
Видання зазначає, що заборона була спровокована інцидентом, який стався минулої п'ятниці ввечері на залізничній лінії між Оффенбургом і Карлсруе. Під час перевірки квитків у регіональному поїзді конфлікт із нетверезим пасажиром переріс у бійку. Біля залізничного вокзалу Еттлінген-Бруххаузен 26-річний співробітник служби безпеки DB зазнав нападу, впав із рухомого поїзда та отримав серйозні травми. Цей інцидент є частиною тривожної статистики Федеральної поліції, згідно з якою понад третину всіх насильницьких злочинів на вокзалах скоюються в стані алкогольного сп'яніння.
"Ми забороняємо вживання алкоголю на наших вокзалах. Занадто часто ми бачимо, що там, де забагато алкоголю, зростає й насильство. Жорстокий і безглуздий напад минулої п'ятниці продемонстрував це вкотре", – заявила Палла.
При цьому в Deutsche Bahn вже розпочали впровадження заборони – новий регламент наразі приблизно на 30 великих вокзалах, зокрема в Кельні, Мюнхені та Гамбурзі.
Водночас видання зазначає, що заборона поширюється виключно на безпосереднє вживання алкоголю на залізничних платформах та у вестибюлях вокзалів. Вживання алкоголю, як і раніше, дозволено в ліцензованих ресторанах на вокзалах. Крім того, пасажирам дозволено проносити алкоголь у закритих сумках або придбаний у магазині.
При цьому будь-кого, кого спіймають на розпиванні алкоголю на вокзалах, негайно виведуть з території співробітники служби безпеки або федеральна поліція. У разі повторного порушення їх назавжди позбавлять права відвідувати вокзал.
Потяги в Німеччині
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, великою проблемою поїздів у Німеччині є постійні затримки.
Крім того, місцеві залізниці не змогли впоратися з пекельною спекою цього літа – потяги довелося скасовувати, повертаючи пасажирам гроші за квитки.
Вас також можуть зацікавити такі новини:
- У Парижі через пекельну спеку заборонили алкоголь
- Через одне й те саме порушення літаки змушені розвертатися: у чому небезпека
- У Британії через один інцидент заборонили туристичні паровози
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.