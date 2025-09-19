Співробітники залізниці підтверджують, що в компанії вже стало звичним практикувати скасування поїздів.

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn достроково скасовує свої рейси, щоб "покращити" статистику пунктуальності перевезень, пише журнал Spiegel.

Зазначається, що 16 вересня швидкісний поїзд ICE 616 сполученням із Мюнхена до Гамбурга прибув із великою затримкою до Кельна й там несподівано завершив рейс через "раптову нестачу персоналу". Центр управління рухом написав у робочому чаті, що "поїзд скасовано з Кельна для поліпшення статистики". Через це пасажирам довелося пересідати на інші потяги, тоді як сам поїзд потім проїхав порожнім понад 400 км до Гамбурга.

Така практика вже стала системною. Затримані поїзди "обнуляють" у звітах, оскільки скасовані рейси не враховуються у показниках пунктуальності. Для Deutsche Bahn це важливо, оскільки компанія має борг у 22 млрд євро. При цьому лише за перше півріччя 2025 року зазнала збитків у розмірі 760 млн євро.

У компанії пояснюють це поодинокими випадками, проте численні співробітники залізниці підтверджують, що в компанії вже стало звичним практикувати скасування поїздів для статистики.

