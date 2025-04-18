21 січня Кабмін звільнив Мар’яну Олеськів з посади голови Державного агентства розвитку туризму України.

Кабінет Міністрів України призначив Наталю Табаку на посаду голови Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ). Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

"Кадровий блок. Кабінетом Міністрів України призначено Табаку Наталю Михайлівну Головою Державного агентства розвитку туризму України", - написав Мельничук.

Зазначається, що Наталя Табака народилась 15 травня 1988 року у Львові. У 2010-му закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси" та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

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У 2016 році вона закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України та здобула ступінь магістра за спеціальністю "Державне управління" і кваліфікацію "Магістр державного управління".

Нагадаємо, що 21 січня Кабмін звільнив Мар’яну Олеськів з посади голови Державного агентства розвитку туризму України, оскільки її п’ятирічна каденція добігла кінця.

Доходи від туризму в Україні

Як писав УНІАН, колишня голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів під час пресконференції повідомила, що сфера туризму за минулий рік принесла близько 3 млрд гривень у бюджет України.

Втім, зазначила вона, сфера туризму недоотримує в десять разів більше податків. За її словами, реальна цифра податків після прийняття закону про туризм і забезпечення прозорості цього ринку, зокрема подачі статистики щодо проживання туристів, може бути збільшена в десять разів, і ринок теж зможе рости.

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