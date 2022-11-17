Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet назвав місця по всьому світу, які варто відвідати в 2023 році.
- Найкращі місця для їжі 2023
- Найкращі місця для подорожей 2023
- Найкращі місця для відпочинку 2023
- Найкращі місця для спілкування в 2023 році
- Найкращі місця для вивчення традицій у 2023 році
Як відзначають укладачі рейтингу, цього року вони вперше відсортували список за типом подорожі: їжа, подорожі, спілкування, пізнання чи відпочинок. Крім того, при складанні списку враховувалися рекомендацій від місцевих жителів, які краще за всіх знають ці місця.
Найкращі місця для їжі 2023
- Ліма, Перу
- Умбрія, Італія
- Фукуока, Японія
- Куала-Лумпур, Малайзія
- Монтевідео, Уругвай
- Південна Африка
Найкращі місця для подорожей 2023
- Нова Шотландія, Канада
- Бутан
- Національний парк Тайрона, Колумбія
- Зі Стамбула (Туреччина) в Софію (Болгарія) на поїзді
- Західна Австралія
- Замбія
Найкращі місця для відпочинку 2023
- Домініка
- Халкідікі, Греція
- Ямайка
- Йорданія
- Мальта
- Острови Раджа-Ампат, Індонезія
Найкращі місця для спілкування в 2023 році
- Аккра, Гана
- Албанія
- Сідней, Австралія
- Гайана
- Бойсе, США
- Аляска, США
Найкращі місця для вивчення традицій у 2023 році
- Нью-Мексико, США
- Сальвадор
- Дрезден, Німеччина
- Марсель, Франція
- Манчестер, Великобританія
- Південна Шотландія
Головні туристичні тренди на 2023 рік
Раніше експерти перерахували тренди, які визначать на туристичні уподобання мандрівників у 2023 році. Туристи все більше зацікавлені в "здорових" подорожах ближче до природи або ж сімейному відпочинку, також багато хто готовий відправитися в "подорож мрії".
При цьому американська фінансова корпорація AMEX назвала 10 популярних туристичних напрямків, відпочинок за якими мандрівники вже щосили бронюють на 2023 рік.
У свою чергу авторитетний журнал про географію, природу, культуру і подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році.