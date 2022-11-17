Цього року список вперше відсортували за типом подорожі: їжа, подорожі, спілкування, пізнання чи відпочинок.

Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet назвав місця по всьому світу, які варто відвідати в 2023 році.

Як відзначають укладачі рейтингу, цього року вони вперше відсортували список за типом подорожі: їжа, подорожі, спілкування, пізнання чи відпочинок. Крім того, при складанні списку враховувалися рекомендацій від місцевих жителів, які краще за всіх знають ці місця.

Найкращі місця для їжі 2023

Ліма, Перу

Умбрія, Італія

Фукуока, Японія

Куала-Лумпур, Малайзія

Монтевідео, Уругвай

Південна Африка

Найкращі місця для подорожей 2023

Нова Шотландія, Канада

Бутан

Національний парк Тайрона, Колумбія

Зі Стамбула (Туреччина) в Софію (Болгарія) на поїзді

Західна Австралія

Замбія

Найкращі місця для відпочинку 2023

Домініка

Халкідікі, Греція

Ямайка

Йорданія

Мальта

Острови Раджа-Ампат, Індонезія

Найкращі місця для спілкування в 2023 році

Аккра, Гана

Албанія

Сідней, Австралія

Гайана

Бойсе, США

Аляска, США

Найкращі місця для вивчення традицій у 2023 році

Нью-Мексико, США

Сальвадор

Дрезден, Німеччина

Марсель, Франція

Манчестер, Великобританія

Південна Шотландія

Головні туристичні тренди на 2023 рік

Раніше експерти перерахували тренди, які визначать на туристичні уподобання мандрівників у 2023 році. Туристи все більше зацікавлені в "здорових" подорожах ближче до природи або ж сімейному відпочинку, також багато хто готовий відправитися в "подорож мрії".

Відео дня

При цьому американська фінансова корпорація AMEX назвала 10 популярних туристичних напрямків, відпочинок за якими мандрівники вже щосили бронюють на 2023 рік.

У свою чергу авторитетний журнал про географію, природу, культуру і подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році.

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