Острови Раджа-Ампат в Індонезії потрапили до списку рекомендацій на 2023 рік / фото ua.depositphotos.com

Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet назвав місця по всьому світу, які варто відвідати в 2023 році.

Як відзначають укладачі рейтингу, цього року вони вперше відсортували список за типом подорожі: їжа, подорожі, спілкування, пізнання чи відпочинок. Крім того, при складанні списку враховувалися рекомендацій від місцевих жителів, які краще за всіх знають ці місця.

Найкращі місця для їжі 2023

  • Ліма, Перу
  • Умбрія, Італія
  • Фукуока, Японія
  • Куала-Лумпур, Малайзія
  • Монтевідео, Уругвай
  • Південна Африка

Найкращі місця для подорожей 2023

  • Нова Шотландія, Канада
  • Бутан
  • Національний парк Тайрона, Колумбія
  • Зі Стамбула (Туреччина) в Софію (Болгарія) на поїзді
  • Західна Австралія
  • Замбія

Найкращі місця для відпочинку 2023

  • Домініка
  • Халкідікі, Греція
  • Ямайка
  • Йорданія
  • Мальта
  • Острови Раджа-Ампат, Індонезія

Найкращі місця для спілкування в 2023 році

  • Аккра, Гана
  • Албанія
  • Сідней, Австралія
  • Гайана
  • Бойсе, США
  • Аляска, США

Найкращі місця для вивчення традицій у 2023 році

  • Нью-Мексико, США
  • Сальвадор
  • Дрезден, Німеччина
  • Марсель, Франція
  • Манчестер, Великобританія
  • Південна Шотландія

Головні туристичні тренди на 2023 рік

Раніше експерти перерахували тренди, які визначать на туристичні уподобання мандрівників у 2023 році. Туристи все більше зацікавлені в "здорових" подорожах ближче до природи або ж сімейному відпочинку, також багато хто готовий відправитися в "подорож мрії".

Відео дня

При цьому американська фінансова корпорація AMEX назвала 10 популярних туристичних напрямків, відпочинок за якими мандрівники вже щосили бронюють на 2023 рік.

У свою чергу авторитетний журнал про географію, природу, культуру і подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році.

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