Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт.

Нове дослідження про життя та роботу за кордоном виявило найкращі та найгірші країни для експатів.

У свіжому дослідженні Expat Insider від найбільшої в світі мережі емігрантів Internations країни ранжирувалися на основі 56 аспектів життя експатів, від вартості життя до доступності житла і високошвидкісного Інтернету. В опитуванні взяли участь понад 12 тисяч емігрантів, що представляють 171 національність і проживають в 172 країнах або територіях.

Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.

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Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.

Топ-10 найкращих країн світу для експатів

1. Мексика

2. Іспанія

3. Панама

4. Малайзія

5. Тайвань

6. Таїланд

7. Коста-Ріка

8. Філіппіни

9. Бахрейн

10. Португалія

А ось найгіршою країною для переїзду опитані експати назвали Кувейт – найбільше їх засмучує відсутність умов для дозвілля і суворі правила, що заважають людям самовиражатися і відкрито говорити свою думку.

Топ-10 найгірших країн світу для експатів

53. Кувейт

52. Норвегія

51. Туреччина

50. Південна Корея

49. Німеччина

48. Південна Африка

47. Італія

46. Мальта

45. Нова Зеландія

44. Японія

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найкращі міста Європи для переїзду в "пошуках душевного благополуччя". Очолила топ данська столиця Копенгаген. Також до топ-5 потрапили Відень, Стокгольм, Осло та Амстердам.

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