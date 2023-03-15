Очолила рейтинг будівля угорського парламенту в Будапешті, останнє місце дісталося Алеї слави в Лос-Анджелесі.

Стали відомі 99 найкращих і найгірших туристичних визначних пам'яток світу на 2023 рік.

Як пише Daily Mail, рейтинг був підготовлений аналітиками мережі зберігання багажу Stasher, які оцінили кожну визначну пам'ятку, використовуючи відгуки на Tripadvisor, відгуки в Google, середній рейтинг житла біля пам'ятки на Booking.com, відстань від найближчого аеропорту та безпеку туристів у країні на основі рейтингу Global Peace Index.

У підсумку очолила рейтинг будівля угорського парламенту в Будапешті, яка набрала 7,34 бали з 10. Дослідники відзначають, що 93,4% її відгуків на Tripadvisor є "дуже хорошими" або "відмінними", а в TikTok вона набрала 887 мільйонів переглядів – і це число продовжує зростати.

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Водночас на останньому місці в рейтингу опинилася знаменита голлівудська Алея Слави, у якої дуже неоднозначні відгуки на Tripadvisor: на момент складання рейтингу більше 6 тисяч осіб дали локації три бали з п'яти, а більше 1 тисячі оцінили її як "жахливу", описавши її як "брудну", "сумну" і "не вражаючу".

Топ-10 найкращих туристичних визначних пам'яток світу 2023

1. Будівля угорського парламенту (Будапешт, Угорщина).

2. Парк розваг "Діснейленд" (Париж, Франція).

3. Блакитна лагуна (Ісландія).

4. Пласа-де-Еспана (Севілья, Іспанія).

5. Ангкор-Ват (Камбоджа).

6 Собор Святого Петра (Рим, Італія).

7. Книгарня "Ель Атенео Гранд Сплендід" (Буенос-Айрес, Аргентина).

8. Акрополь (Афіни, Греція).

9. Музей Нової Зеландії (Веллінгтон, Нова Зеландія).

10. Статуя Христа-Спасителя (Ріо-де-Жанейро, Бразилія).

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі 10 туристичних визначних пам'яток, які знаходяться під загрозою зникнення.

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