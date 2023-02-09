Серед інших в список потрапили Крит (Греція), Алгарве (Португалія), Бретань (Франція) і Сицилія (Італія).

Іспанське аналітичне агентство в сфері туризму Mabrian визначило основні європейські напрямки, які будуть в тренді в 2023 році з точки зору їх туристичної пропозиції, транспортного сполучення і варіантів розміщення.

Всього в список потрапило сім напрямків на європейському континенті:

Крит (Греція)

Алгарве (Португалія)

Бретань (Франція)

Корсика (Франція)

Уельс (Великобританія)

Сардинія (Італія)

Сицилія (Італія)

Як відзначають автори дослідження, перераховані вище європейські напрямки будуть популярні в цьому році завдяки тому, що вони можуть запропонувати туристам хороші ціни на проживання, нові повітряні маршрути, хорошу погоду і природні дива. Всього було проаналізовано близько 700 напрямків по всьому світу, пише SchengenVisaInfo.

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Зокрема, найбільший острів Греції Крит був включений в число найпопулярніших європейських напрямків на 2023 рік завдяки активній туристичній діяльності. Крім того, очікується, що Крит стане популярним напрямком завдяки збільшенню пропускної здатності внутрішніх і міжнародних маршрутів. У плані розміщення Крит буде другим за вигідними цінами на готелі в найближчі місяці.

Водночас Алгарве буде популярним серед мандрівників цього року завдяки конкурентоспроможним цінам на житло. Також цей португальський регіон має цікаве поєднання туристичних продуктів і, як очікується, значно розширить повітряне сполучення.

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