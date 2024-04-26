Португальська столиця виграє в інших міст у рейтингу завдяки найкращому поєднанню ціни та якості.

Португальський Лісабон, влада якого днями заявила про намір удвічі підняти туристичний податок, визнали найкращою столицею Європи для відвідин у 2024 році.

Про це свідчать результати дослідження VisaGuide.World, що проливає світло на те, що мандрівники найбільше цінують під час відвідування Європи.

Як зазначають автори дослідження, Лісабон уже давно високо цінується любителями подорожей, і не дарма. Місто широко відоме своїми барвистими будівлями, красивими краєвидами і теплим кліматом. Але не тільки за це його цінують туристи. Лісабон також є одним із найдешевших напрямків у рейтингу: за оцінками, щоб провести в місті тиждень, необхідно в середньому 385 євро. Навіть незважаючи на те, що незабаром ці ціни можуть зрости через інфляцію, а для туристів піднімуть податок за нічліг, ці ціни все одно нижчі, ніж у більшості інших європейських столиць.

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Ба більше, португальці є одними з найбільш доброзичливих, одразу після іспанців та італійців, і другими за знанням англійської мови, одразу після голландців.

Топ-10 найкращих столиць Європи для туризму у 2024 році

1. Лісабон, Португалія (середній тижневий бюджет туриста – 385 євро).

2. Амстердам, Нідерланди (465 євро).

3. Прага, Чехія (365 євро).

4. Варшава, Польща (395 євро).

5. Мадрид, Іспанія (440 євро).

6. Загреб, Хорватія (425 євро).

7. Лондон, Велика Британія (575 євро).

8. Рим, Італія (505 євро).

9. Берн, Швейцарія (725 євро).

10. Париж, Франція (640 євро).

Як раніше повідомляв УНІАН, експертка з подорожей Мегі Канко склала список із п'яти найдешевших міст Європи, які дійсно захочеться відвідати.

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