В організації визнали унікальне місце розташування Ніццци і різний вплив, під яким формувалося місто.

Слідом за курортом Віші до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапило ще одне французьке місто — відома всім і кожному Ніцца.

Про це повідомили у муніципалітеті Ніцци.

Відповідне рішення було прийнято на 44-й розширеній сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка відбулася 27 липня в Китаї.

"Це підтверджує статус Ніцци як архетипу зимового курорту на Французькій Рив'єрі з її винятковим місцем розташування — між морем і горами — і різними впливами, під якими сформувалося її спадщина", — заявила у Twitter міністр культури Франції Розелін Башло.

Читайте такожЮНЕСКО не включила Венею до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеціТаким чином, число французьких культурних і природних об'єктів у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО сягнуло 48.

Варто зазначити, що нещодавно ЮНЕСКО виключила Ліверпуль зі списку всесвітньої спадщини. Він став третім об'єктом в історії, який втратив такий статус — раніше ця доля спіткала Долину Ельби поблизу Дрездена в Німеччині та Резерват Аравійської антилопи в Омані.

Зате 11 міст з семи європейських міст увійшли до транснаціонального об'єкту "Великі курорти Європи". Також до списку ЮНЕСКО потрапили Цюаньчжоу в Китаї, храм Каката - Рудрешвара в Індії, Транс-іранська залізниця в Ірані та ландшафт мистецтв і наук Paseo del Prado і Buen Retiro в Іспанії.

Автор: Станислав Кожемякин