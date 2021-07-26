Процес внесення об’єктів до списку світової спадщини ЮНЕСКО планують продовжити до 28 липня.

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс ще чотири об’єкти до свого списку світової спадщини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЮНЕСКО.

Зокрема, до списку включено:

Цюаньчжоу – світовий центр торгівлі в Китаї епохи династій Сун-Юань.

Об'єкт Цюаньчжоу ілюструє динаміку міста як морського центру торгівлі в періоди Сун і Юань (X-XIV ст. нашої ери). Цюаньчжоу процвітав в досить значний період для морської торгівлі в Азії.

Храм Каката - Рудрешвара (Рамаппа), штат Телангана (Індія).

Рудрешвара, широко відомий як храм Рамаппа, розташований в селі Палампет приблизно в 200 км на північний схід від Хайдарабаду. Він є головним храмом Шиви в обгородженому стінами комплексі, побудованому в період Каката (1123-1323 роки) при правителях Рудрадеві і Речарлі Рудрі.

Транс-іранська залізниця (Іран).

Транс-іранська залізниця з'єднує Каспійське море на північному сході з Перською затокою на південному заході, перетинаючи два гірських хребти, а також річки, нагір'я, ліси і рівнини і чотири різні кліматичні зони. Залізниця протяжністю 1394 км була спроектована і побудована при співпраці уряду Ірану і 43 будівельних підрядників з різних країн. Транс-іранська залізниця відрізняється своїми масштабом і інженерними роботами.

Ландшафт мистецтв і наук Paseo del Prado і Buen Retiro (Іспанія).

Розташований в центрі Мадрида культурний ландшафт площею 200 га сформувався з моменту створення в XVI ст. Об'єкт втілює нову ідею міського простору і розвитку в період освіченого абсолютизму XVIII ст.

В повідомленні зазначається, що процес внесення об’єктів до списку світової спадщини ЮНЕСКО планують продовжити до 28 липня.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла