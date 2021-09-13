Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 18 жовтня 2021 року почне виконувати рейси з Києва в Мадрид (Іспанія).

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Ціни на квитки стартують від 534 гривень, однак кількість квитків за такою ціною обмежена.

Читайте такожНазвано країни, умовами в'їзду до яких найбільше цікавляться українці у період пандемії COVID-19

Правила в'їзду в Іспанію для українців

На даний момент громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або ПЛР-тестів. Єдине, треба завчасно заповнити анкету. Однак варто враховувати, що на тлі осіннього зростання захворюваності на коронавірус в світі, правила можуть бути переглянуті в будь-який момент.

Як раніше повідомляв УНІАН, також з 20 вересня SkyUp літатиме з Києва в польський Лодзь, а з 23 вересня – в чеську Прагу.

Крім того, до зими авіакомпанія запускає кілька гірськолижних напрямків: в австрійський Зальцбург і на курорти Татр в Словаччині та Вітоше в Болгарії.

Автор: Марина Григоренко