Вартість квитків до одного з найбільших міст Польщі стартує від 698 гривень.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 20 вересня 2021 року виконуватиме рейси за маршрутом "Київ – Лодзь – Київ", враховуючи відкриття Польщею кордонів для туристів з України.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках і четвергах. Вартість квитків за маршрутом стартує від 698 гривень (без багажу).

Лодзь варто відвідти, щоб:

Стати свідком відродження Лодзя: з фабрик виростають модні торгівельні центри. Місто на очах перетворюється на мекку хіпстерів, які із задоволенням гуляють зеленими парками та створюють контент серед авангардних інсталяцій.

Побачити мільйон маленьких дзеркалець на стінах Пасажу Ружі, одному з найпопулярніших місць Польщі.

Прогулятися вулицею Пйотрковська. Це найдовший пішохідний бульвар Європи з купою кафе, бутиків, клубів, пабів та пам’ятників.

Відвідати Мануфактуру – торговельні галереї, що раніше були фабричними приміщеннями. А тепер тут до того ж є Музей Мистецтва, Музей фабрики, кінотеатр і театр.

Спробувати глемпінг – ночівлю на природі з готельним комфортом. На вас чекає бульбашка прозорого намету у ландшафтному парку Лодзьких височин.

Правила в’їзду для українців до Польщі

Вільно потрапити до Польщі можуть громадяни, вакциновані від COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson. Документ про вакцинацію має бути перекладений англійською або польською мовами.

Читайте такожSkyUp в серпні запустить рейси до ФранціїТакож від карантину звільнюються українці, які перехворіли на COVID-19, за наявності документального підтвердження.

На невакцинованих українських туристів чекає 10-денний карантин. Його термін можна зменшити, здавши на 7-й день ПЛР-тест.

Як повідомляв УНІАН, раніше SkyUp анонсував рейси до чеської Праги з 23 вересня. З другої половини грудня 2021 року авіакомпанія також почне літати до австрійського Зальцбурга та на курорти Татр в Словаччині та Вітоші в Болгарії.

Автор: Марина Григоренко