Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 20 вересня 2021 року виконуватиме рейси за маршрутом "Київ – Лодзь – Київ", враховуючи відкриття Польщею кордонів для туристів з України.
Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.
Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках і четвергах. Вартість квитків за маршрутом стартує від 698 гривень (без багажу).
Лодзь варто відвідти, щоб:
- Стати свідком відродження Лодзя: з фабрик виростають модні торгівельні центри. Місто на очах перетворюється на мекку хіпстерів, які із задоволенням гуляють зеленими парками та створюють контент серед авангардних інсталяцій.
- Побачити мільйон маленьких дзеркалець на стінах Пасажу Ружі, одному з найпопулярніших місць Польщі.
- Прогулятися вулицею Пйотрковська. Це найдовший пішохідний бульвар Європи з купою кафе, бутиків, клубів, пабів та пам’ятників.
- Відвідати Мануфактуру – торговельні галереї, що раніше були фабричними приміщеннями. А тепер тут до того ж є Музей Мистецтва, Музей фабрики, кінотеатр і театр.
- Спробувати глемпінг – ночівлю на природі з готельним комфортом. На вас чекає бульбашка прозорого намету у ландшафтному парку Лодзьких височин.
Правила в’їзду для українців до Польщі
Вільно потрапити до Польщі можуть громадяни, вакциновані від COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson. Документ про вакцинацію має бути перекладений англійською або польською мовами.
Читайте такожSkyUp в серпні запустить рейси до ФранціїТакож від карантину звільнюються українці, які перехворіли на COVID-19, за наявності документального підтвердження.
На невакцинованих українських туристів чекає 10-денний карантин. Його термін можна зменшити, здавши на 7-й день ПЛР-тест.
Як повідомляв УНІАН, раніше SkyUp анонсував рейси до чеської Праги з 23 вересня. З другої половини грудня 2021 року авіакомпанія також почне літати до австрійського Зальцбурга та на курорти Татр в Словаччині та Вітоші в Болгарії.