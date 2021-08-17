Вартість квитків без багажу стартує від 5 795 гривень, з багажем – від 7 395 гривень.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 грудня 2021 року літатиме до австрійського Зальцбурга, розташованого в оточенні Східних Альп, де зосереджено чимало гірськолижних баз.

Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook.

Перші три тижні рейси виконуватимуть щонеділі, а з 15 січня 2022 року – щосуботи.

Вартість квитків без багажу стартує від 5 795 гривень, з багажем – від 7 395 гривень.

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Чим дивує Зальцбург взимку

Новорічний Зальцбург з його різдвяним ярмарком – це фантастична атмосфера свята.

Зовсім поруч – одні з найкращих гірськолижних курортів: Капрун, Бад-Гаштайн, Бад-Хофгаштайн, Заальбах, Цель-ам-Зее.

Це музика навкруги. А як ще може бути на батьківщині геніального Моцарта?

Зальцбург – ідеальний напрямок, щоб втамувати відразу три пристрасті: до естетики, до віри у казку та до зимового адреналіну.

Умови в'їзду до Австрії станом на 17 серпня 2021 року

З 1 липня 2021 року в’їзд з України до Австрії можливий для всіх цілей подорожей.

В’їзд без реєстрації та без карантину з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду та була проведена не довше ніж 270 днів тому. Визнані вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду та була проведена не довше ніж 270 днів тому. Визнані вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac. В’їзд з реєстрацією та карантином з підтвердженням про негативний результат тесту COVID-19 (ПЛР- тест, не старший ніж 72 год. або тест на антигени, не старший ніж 48 год.) та 10-денний карантин після в’їзду або підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи медична або офіційна довідка про нейтралізуючі антитіла, не старша ніж 90 днів) а також онлайн-реєстрацією подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 год. до в’їзду). Після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

(ПЛР- тест, не старший ніж 72 год. або тест на антигени, не старший ніж 48 год.) та 10-денний карантин після в’їзду або підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи медична або офіційна довідка про нейтралізуючі антитіла, не старша ніж 90 днів) а також онлайн-реєстрацією подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 год. до в’їзду). Після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду. Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, потребують тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

При цьому з 15 серпня 2021 року через збільшення кількості випадків захворювання суттєво посилено контроль за дотриманням зазначених правил під час перетину кордону Австрії.

Для комфортної подорожі туристам рекомендують перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту на офіційних інтернет-ресурсах обраної країни чи на веб-ресурсі "Поради подорожуючим від Консульської служби України".

Раніше УНІАН.Туризм на власному досвіді розповідав, як виглядає відпочинок в Австрії під час пандемії коронавірусу.

Автор: Марина Григоренко