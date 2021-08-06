Розглядатимуть кандидатів серед іноземних туристів віком від 30 до 40 років.

В Іспанії хочуть створити окремий загін "детективів", які відстежуватимуть порушення карантину під час вечірок на острові Ібіса.

Про це повідомляє Diken.

Розглядатимуть кандидатів серед іноземних туристів віком від 30 до 40 років.

Ібіса відома розвагами та постійними вечірками. Проте через спалах COVID-19 там запровадили жорсткі карантинні обмеження, закривши нічні клуби, де проходила більшість заходів.

Читайте також"Згаяла час": американка від нудьги виграла мільйон доларівНа острові дозволені виїзні вечірки з обмеженнями на кількість запрошених та час. За незаконні вечірки на Ібісі загрожує великий штраф у розмірі 600 тисяч євро.

Через новий спалах коронавірусу влада запідозрила проведення таких заходів усупереч закону. Місцеві чиновники підтвердили, що вечірки проходять, але не в клубах, а в оселях і деяких туристичних місцях.

Інколи поліції складно відстежити порушення на вечірках, тому на допомогу вони кличуть туристів, які б, будучи запрошеними, інформували про деталі відповідні органи.

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Автор: Іван Бойко