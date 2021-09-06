Вартість квитків до столиці Чехії стартує від 1494 гривень.

SkyUp Airlines з 23 вересня 2021 року виконуватиме рейси за маршрутом "Київ – Прага – Київ", на тлі нещодавного відкриття Чехією кордонів для вакцинованих українців.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях.

Вартість квитків за маршрутом стартує від 1494 гривень(без багажу).

Чому варто відвідати Прагу восени

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Правила в’їзду для українців до Чехії

Читайте такожПрага за $300: загадкове місто тисячі шпилів, смачної їжі та затишних вуличокДля в’їзду у країну українцям потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield) завершеної щонайменше за 14 днів до мандрівки, який сформований у мобільному додатку "Дія" з QR-кодом або виданий у країні ЄС. Також перед в’їздом потрібно обов’язково заповнити в’їзний формуляр.

Окрім цифрового COVID-сертифікату, в’їзд дозволяється за умови наявності дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон та медичного страхування на термін поїздки.

Як повідомляв УНІАН, також у серпні цього року SkyUp Airlines запустив низку рейсів до Франції, а взимку авіакомпанія почне літати до австрійського Зальцбурга.

Автор: Марина Григоренко