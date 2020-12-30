Маршрут «Чернігів модерний», довжиною майже 5 км, включає 7 будівель у середмісті.

У Чернігові сьогодні презентували новий туристичний маршрут, присвячений архітектурі міста в стилі модерн початку ХХ століття.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, маршрут розроблений громадською організацією «Київ - Тампере» у рамках проекту « Час нових історій», що реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

За словами речниці проекту Світлани Романченко, маршрут «Чернігів модерний» включає 7 будівель і має довжину 4,8 км.

«Адже історія Чернігова - це не лише храми та монастирі, це ще й насичений і яскравий «губернський період», - зауважує Романенко, яка народилася і виросла у Чернігові.

Серед найбільш відомих об`єктів періоду модерну - будівля сучасної обласної бібліотеки імені В.Короленка, колишнього Дворянського земельного та селянського поземельного банку, міська поліклініка 1, будівля товариства «Просвіта» на вул. Хлібопекарській тощо. Маршрут включає не лише муровані будівлі, але й дерев’яні, приміром, житловий будинок на вул. Академіка Павлова, 9.

Розробники маршруту вказують, що в Чернігові є й інші будівлі періоду модерну - вони не увійшли до маршруту - адже він розроблявся з урахуванням зручної прогулянки центром міста.

Новий туристичний маршрут має також свій сайт (має запрацювати сьогодні), де є карта, інформація про кожну з будівель із відеонарисом, добірка фото. Крім цього, там представлено 3-D зображення будівель у їхньому початковому вигляді, адже частину елементів уже втрачено.

Команда проекту має намір зробити новий туристичний маршрут більш доступним і передати місцевій владі моделі об`єктів для людей з вадами зору для розташування їх поруч із історичними будівлями.

Представники міського та обласного Туристично-інформаційних центрів переконані, що новий маршрут сприятиме подальшій популяризації міста. Адже в Чернігові та області є багато цікавих об`єктів, які заслуговують на те, щоб стати відомими серед туристів.

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Автор: Ірина Синельник