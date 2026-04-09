В Одесі зацвіли тюльпани з Нідерландів: незабаром місто вкриє фантастичний килим (фото)

Майже 100 тисяч цибулин цих квітів передали торік місту з Нідерландів.

В Одесі почали цвісти тюльпани, вже незабаром місто вкриє різнокольоровий килим з цих квітів.

Як повідомили у пресслужбі міської ради, розквітають тюльпани з Нідерландів, цибулини яких торік передали через Посольство України в цій країні.

"Це лише початок. Незабаром тюльпани масово розквітнуть і розмалюють місто у всі кольори", - наголошують у мерії.

Квітковий подарунок – 98 тисяч цибулин різнокольорових тюльпанів – від Посольства України в Нідерландах було доставлено в Одесу у 2025 році, пояснили в пресслужбі.

Значна кількість голландських тюльпанів висаджена у середмісті, біля адміністрацій, на площі Десятого квітня, а також у парках і скверах.

Цвітіння рідкісних первоцвітів на Одещині

З початком весни на степових ділянках Нижньодністровського національного природного парку, що в Одеській області, з'явились перші квіти. Багато з них є рідкісними і потребують особливо дбайливого ставлення. Зокрема, це червонокнижний шафран сітчастий. Зменшення чисельності спричиняють розорювання земель, витоптування, збирання на букети, пожежі тощо. Також серед них – оставник одеський, який охороняється на міжнародному, державному і регіональному рівнях. Цей вид є західнопричорноморським палеоендеміком з диз'юнктивним ареалом – одне з лічених місцезростань розташоване на схилах Карагольської затоки.

