Не можна збирати на букети: на Одещині з’явилися рідкісні первоцвіти (фото)

В Одеській області, на території Нижньодністровського національного природного парку, помітили перші квіти, серед яких – рідкісні.

Як повідомляє науковиця нацпарку Наталія Товстуха, з початком весни на степових ділянках Нижньодністровського НПП з'явились перші квіти. Багато з них є рідкісними й потребують особливо ставлення. Зокрема, за словами дослідниці, це шафран сітчастий, що охороняється на рівнях державному (Червона книга України) і регіональному (Перелік видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні на території Одеської області).

"Вид на північно-східній межі ареалу. Зменшення чисельності спричиняють розорювання земель, витоптування, збирання на букети, пожежі тощо", - розповіла Товстуха.

Також, за її словами, йдеться за оставник одеський, який охороняється на міжнародному (список Міжнародного союзу охорони природи), державному і регіональному рівнях. Цей вид є західнопричорноморським палеоендеміком з диз'юнктивним ареалом.

"Одне з лічених місцезростань виду знаходиться на схилах Карагольської затоки. Обмежений ареал, малі ізольовані популяції, вузька екологічна пластичність, невідповідність гірсько-лісової природи виду сучасним умовам степу, руйнування екотопів спричиняють зменшення чисельності цього вразливого виду", - наголошує науковиця.

Як писав УНІАН, в Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", помітили цікавого птаха - качку свищ. Ці пернаті з води можуть злітати майже вертикально, як гелікоптери. Вказані яскраві качки зимує у нацпарку та шукає собі їжу, попри шуми бойових дій. Наприкінці лютого у нацпарку їх було декілька тисяч. Харчувалися вони водоростями, дрібними гідробіонтами на відкритих від льоду частинах Тузлівських лиманів.

