В Одесі випустили у природу птахів, що постраждали через атаки РФ: скільки врятували

Протягом двох діб співробітники зоопарку відмивали птахів від олії, висушували та обігрівали.

В Одесі випустили у природу десятки птахів, яких вдалося врятувати після витоку у Чорне море рослинної олії, що сталося торік у грудні через атаки РФ по порту "Південний" (Одеська область), повідомила пресслужба мерії.

"Наприкінці грудня минулого року внаслідок ворожого обстрілу стався витік олії в море. Це призвело до загибелі тисяч птахів, а найбільше постраждали два види – пірникоза велика та пірникоза мала. Одесити не залишилися осторонь: привозили постраждалих птахів до Одеського зоопарку. Загалом тоді було доставлено близько 300 особин", - зазначають у міській раді.

Протягом двох діб співробітники зоопарку відмивали птахів від олії, висушували та обігрівали їх. Це була надзвичайно важка й виснажлива робота, акцентують у пресслужбі. Далі на птахів чекала довга реабілітація – вигодовування та відновлення сил.

Оскільки власних ресурсів зоопарку було недостатньо, його керівник Ігор Біляков звернувся по допомогу до одеситів. До рятувальної операції долучились факультет ветеринарної медицини Одеського аграрного університету, біологічний факультет Одеського національного університету ім. Мечникова, ветеринарний лікар Леонід Стоянов та звичайні жителі міста, які не залишилися байдужими.

"Усі разом ми здійснили велику справу: вдалося врятувати й повернути у природу близько 40 відсотків птахів. На жаль, не всіх вдалося врятувати, але для таких проблемних видів, як велика та мала пірникози, це серйозний результат", – зазначив Біляков.

Удар по порту "Південний"

Як писав УНІАН, у грудні 2025 року окупаційна армія РФ завдала ударів по порту "Південний" (Одеська область), що призвело до руйнування контейнерів з рослиною олією, тонни якої потрапили у Чорне море. Спочатку чиновники запевняли, що рослинна олія є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду. Однак екологи відразу заявили, що ця рідина у морській воді утворює плівку на поверхні, яка обмежує доступ кисню та світла для морських організмів. Олію було зафіксовано на декількох пляжах Одеси, на березі люди бачили дуже багато загиблих птахів. До жителів міста звернувся директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, який закликав рятувати птахів.

Тоді, взимку, люди, ризикуючи власним життям, збирали на пляжах, у тому числі – у воді, постраждалих птахів та везли у зоопарк. Згодом стало відомо, що там накопичилось близько 300 особин. Їх відмили від олії, просушили, але зоопарк не мав потрібних потужностей для реабілітації такої кількості птахів. Тому керівництво установи звернулося до громадян з проханням взяти птахів на реабілітацію.

