Україна вдарила по перекачувальній станції, що забезпечує пальним московські аеропорти

СБУ уразила важливу перекачувальну станцію Росії, яка забезпечує пальним Московський регіон та безпосередньо причетна до забезпечення аеропортів Шереметьєво, Домодєдово й Внуково.

Як повідомляє Служба безпеки України, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області РФ.

Зазначається, що ця станція - важливий вузол у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів. Зокрема, вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово й Внуково.

За даними СБУ, внаслідок успішної атаки безпілотників на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 кв. м.

У повідомленні наголошується, що, на відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії.

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", - заявив очільник Служби безпеки України Євгеній Хмара.

Удари по нафтових об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", склади забезпечення та кораблі РФ. Згідно з повідомленням Генштабу ЗС України, 23 травня та в ніч на 24 травня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об’єктів противника. На нафтовому терміналі "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ, за попередніми даними, було пошкоджено нафтоналивний стендер. Як повідомляв Генштаб ЗСУ, термінал забезпечує армію РФ, є одним з ключових експортних нафтових об’єктів Росії у Чорноморському регіоні.

