У Німеччині почали будувати автомобільні мости з пластику та ґрунту замість бетону

Інженери в Німеччині перейшли до будівництва автомобільних мостів, де замість бетону використовується шар пластику та ґрунту. Про незвичайний метод розповідає piataauto.md.

На невеликих, не дуже високих мостах найбільш навантаженою частиною конструкції зазвичай є водопропускна труба. Це масивна вертикальна конструкція, розташована на кінці кожного мосту, яка фактично підтримує місце з'єднання секції мосту з під'їзною рампою. Досі зазвичай ці опори виготовлялися із залізобетону.

Однак з часом мости зношуються і визнаються небезпечними, головним чином через руйнування їх опорної конструкції, в якій з'являються мікротріщини, а бетон фактично "розширюється".

Щоб протидіяти цій проблемі, ще в 1960-х роках французькі інженери експериментували з використанням ущільненого ґрунту замість бетону. Вони вирішили, що можна ефективно укласти цей ущільнений ґрунт у своєрідну міцну сітку, яка запобігатиме його розширенню.

Саме цим зараз і займаються німецькі інженери – вони укладають величезні маси ущільненого ґрунту, скріплені пластиковою сіткою. Роль пластику полягає не в тому, щоб підтримувати вагу мосту, а в тому, щоб запобігти розширенню ущільненого ґрунту, або, простіше кажучи, "розповсюдженню" його назовні. Тому вони укладають послідовні шари одного й того ж ґрунту, армованого пластиковими сітками, які чергують із шаром ущільненого ґрунту без армування. Це чергування утворює десятки шарів обох типів, і в результаті виходить ще один проліт мосту, збільшений за рахунок чергування цих шарів, замість використання залізобетону.

Такий метод набагато дешевший і екологічніший завдяки економії величезної кількості бетону, а їхній опір з часом, за словами інженерів, як мінімум однаковий, що підтверджують французькі експерименти, проведені десятиліття тому.

Досі німці ставилися до цих рішень досить скептично, але тепер вони вирішили застосувати їх до 5 мостів на автомагістралі А3, і результати виявилися надзвичайно ефективними: реконструкція кожного мосту зайняла всього 3 місяці і вимагала закриття автомагістралі під ними на два вихідні.

