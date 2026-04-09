На Пхукеті туристів попередили про нову небезпеку в морі

Туристів попередили про небезпеку після того, як біля популярного пляжу на тайському острові Пхукет зафіксували появу десятків отруйних медуз. Як пише The Independent, відпочивальників закликали бути особливо уважними та дотримуватися обережності під час перебування у воді.

За повідомленнями, близько 20-30 медуз помітили поблизу поверхні води, після чого їх винесло на берег у затоці Сіам-Бей на острові Рача-Яй. Про інцидент повідомили працівники, які відповідають за охорону цієї території, що стало підставою для офіційного попередження з боку морських дослідницьких служб.

Фахівці ідентифікували медуз як аурелій (Aurelia sp), більш відомих як "місячні медузи" – вид, який досить часто трапляється в місцевих водах. Хоча їхня отрута вважається відносно слабкою і не становить загрози для життя, представники Департаменту морських і прибережних ресурсів Таїланду наголошують: контакт із ними може спричинити почервоніння, висипання та подразнення шкіри, особливо у людей із підвищеною чутливістю.

Туристів закликають не панікувати, але уникати будь-якого контакту з медузами. У разі появи незвичних симптомів після дотику необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

"Попередження з’явилося у розпал туристичного сезону, коли острів приймає тисячі відвідувачів", - зазначає ЗМІ.

Водночас лише тиждень тому віцепрем’єр-міністр і міністр природних ресурсів Таїланду Сучарт Чомклін повідомляв про іншу небезпеку: біля острова Ко Аео неподалік Пхукета виявили велику кількість значно більш отруйних "вогняних медуз" виду Morbakka fenneri. За його словами, їхня концентрація сягала приблизно 100 особин на квадратний метр – вони плавали поблизу поверхні на глибині 3–5 метрів. Місцевих жителів і туристів тоді також закликали бути максимально обережними під час морських активностей і уникати будь-якого контакту.

Місячні медузи відрізняються від багатьох інших видів тим, що не мають довгих потужних щупалець із сильними жалкими клітинами. Натомість їх оточує велика кількість коротких і тонких щупалець по краю купола.

Місцева влада також оприлюднила рекомендації з надання першої допомоги у разі ураження медузами. У випадку укусу радять негайно вийти з води, щоб уникнути серйозної алергічної реакції. Уражену ділянку слід обробити оцтом, а якщо його немає – промити морською водою (але не прісною). При цьому категорично не рекомендується терти шкіру або торкатися її голими руками, оскільки жалкі клітини можуть залишатися на поверхні.

Навіть якщо симптоми здаються незначними, постраждалого варто спостерігати щонайменше протягом години, адже реакція організму може проявитися із затримкою, попереджають фахівці.

Інші проблемні мешканці океанів

Нагадаємо, акули біля берегів Багамських островів виявилися носіями кокаїну. Згідно з дослідженнями, майже у трьох десятків вивчених акул, виловлених біля узбережжя острова Ельютера, виявили забруднювачі нового типу (CECs), включаючи кофеїн, кокаїн та знеболювальні. Фармацевтичні препарати та нелегальні наркотики все частіше розглядаються як серйозні забруднювачі морського середовища, особливо у регіонах з активним туризмом та урбанізацією.

