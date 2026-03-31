Біля Багамських островів натрапили на 'кокаїнових акул': вчені пояснили, до чого тут туристи

Акули біля берегів Багамських островів виявилися носіями кокаїну та інших наркотичних речовин. Такого висновку дійшли автори нового дослідження "Наркотики у раю", опублікованого в Environmental Pollution, повідомляє Fox News.

Кришталево чисті блакитні води архіпелагу, які вважаються туристичним раєм, одночасно є середовищем проживання акул - і, як з'ясувалося, джерелом їхнього контакту із забруднювачами. Вчені з Бразилії та Чилі проаналізували 85 особин на наявність кофеїну, кокаїну та знеболювальних препаратів. В результаті, у 28 вивчених акул, виловлених біля узбережжя острова Ельютера, виявили так звані забруднювачі нового типу (CECs), включаючи кофеїн, кокаїн та знеболювальні.

Автори наголошують, що це перший зафіксований випадок виявлення кофеїну та ацетамінофену у будь-яких видів акул у світі, а також перше виявлення диклофенаку та кокаїну у акул у водах Багам.

В рамках роботи досліджувалися зразки крові тигрових, чорноперих, карибських рифових, атлантичних нянькових та лимонних акул. ЗМІ констатує:

"В анотації наголошується, що фармацевтичні препарати та нелегальні наркотики все частіше розглядаються як серйозні забруднювачі морського середовища, особливо у регіонах з активним туризмом та урбанізацією".

За даними влади, у 2025 році Багамські острови відвідали 12,5 млн туристів, що може бути пов'язане з "кокаїновою" складовою в організмах тварин. Як зазначається, дослідники дійшли висновку, що в акул із виявленими речовинами спостерігаються зміни рівнів тригліцеридів, сечовини та лактату.

Керівник дослідження, біолог Наташа Восник із Федерального університету Парани, у коментарі Science News припустила, що сліди наркотиків могли потрапити в океан через стічні води, проте вірогіднішим джерелом є самі люди. За її словами, забруднення пов'язане з тим, що туристи та дайвери залишають відходи безпосередньо у воді.

Вчена також зазначила, що акули, досліджуючи навколишнє середовище, часто кусають різні об'єкти і таким чином зазнають впливу забруднюючих речовин.

Раніше подібні дослідження здебільшого стосувалися безхребетних та кісткових риб, проте акули - важливі елементи морських екосистем - залишалися маловивченими у цьому контексті, пише Smithsonian Magazine.

Нові дані також показали, що у акул із забрудненою кров'ю фіксуються зміни біологічних маркерів, що відображають роботу тканин. Хоча поки що невідомо, наскільки ці зміни шкідливі, вчені не виключають, що вони можуть впливати на поведінку тварин.

