'Страх залишився назавжди': українка назвала мінуси Пхукета, через які туди не варто їхати

Якщо у вашому списку є кілька курортів на вибір, тайський Пхукет краще пропустити.

Пхукет – один з найвідоміших курортів світу. Цей острів, що належить Таїланду, приваблює щороку мільйони туристів, але далеко не усі повертаються додому задоволеними.

Українка, яка веде тревел-блог у YouTube, поділилася власним досвідом подорожі на тайський острів і назвала низку суттєвих мінусів, які варто врахувати українцям перед поїздкою на Пхукет.

Засилля росіян

За словами авторки, одним із найбільших мінусів острова є велика кількість російських туристів. Причому російська мова повсюдно зустрічається на вивісках, в меню ресторанів, навіть чимало працівників сфери послуг тут вже вивчили російську. Найгірше те, що українців тут часто автоматично сприймають як росіян, що може викликати неприємні ситуації. Така атмосфера, за її словами, псує враження від подорожі.

Відео дня

Несприятлива погода у сезон дощів

Блогерка зазначає, що варто уважно планувати час візиту на Пхукет, аби не потрапити в сезон дощів, коли погода може суттєво зіпсувати відпочинок. Значну частину часу вона була змушена проводити в готелі через постійні зливи. Це обмежує можливості для дослідження острова і знижує загальне задоволення від поїздки. Навіть у сонячні дні доводиться поспішати, щоб встигнути побачити максимум.

Проблеми з транспортом і штрафи

Пересування островом має свої труднощі, особливо для туристів. Оренда байка є фактично необхідністю, бо пішки пересуватися майже нереально - тротуарів та піших маршрутів нема. Але без місцевих або міжнародних прав їзда на байку може закінчитися штрафом. Поліція часто перевіряє саме іноземців, і штрафи можуть бути значними.

Окрему небезпеку становить хаотичний дорожній рух на Пхукеті. За словами блогерки, місцеві фактично ігнорують правила. Вона сама потрапила в аварію вже на другий день.

"Трафік тут дуже хаотичний, без правил. Кожен їде, як хоче. І запам'ятайте: турист майже завжди винний, навіть якщо ти реально правий. Ми ж обійшлися просто подряпинами і зламаним ребром. І після цього у мене страх і стрес перед байками залишився назавжди", – згадує дівчина.

Переповнені туристичні локації

Популярні місця, зокрема найвідоміші пляжі, переповнені туристами. Через це відпочинок більше нагадує масовий туризм, а не спокійне єднання з природою. На огляд деяких екскурсійних локацій туристам дають дуже обмежений час, якого не вистачає. Щоб зробити фото в популярному інстаграмному місці, часом доводиться годинами стояти в черзі.

"Нам дають всього 40 хвилин на цю локацію, а людей багато. Човни постійно прибувають і ти маєш крізь натовп дійти до того пляжу. … Цього часу нам не вистачило", – поскаржилася українка.

Екскурсії не враховують погоду

Навіть за дощової та вітряної погоди екскурсії не скасовують, що може зіпсувати враження. Без сонця вода втрачає свою яскравість, і туристи не отримують очікуваного ефекту. У результаті поїздка може не виправдати витрачених коштів. Це особливо критично для популярних фотолокацій.

Агресивні тварини на туристичних локаціях

На деяких екскурсійних локаціях туристи можуть зіткнутися з небезпекою. Дикі мавпи поводяться агресивно і можуть вирвати з рук речі або їжу.

"Вони не такі милі, як здається. У Таїланді вони агресивні", – застерегла мандрівниця.

Високі ціни і невиправдані очікування

Пхукет виявився значно дорожчим, ніж очікувалося. Навіть місцева їжа і морепродукти коштують недешево і не завжди виправдовують очікування. Блогерка зазначає, що острів не підходить для бюджетного відпочинку.

"Пхукет – це не про економію. Тут усе дорожче. Житло, їжа, розваги. Якщо ви їдете сюди з думкою, що Таїланд – це дешево, то саме Пхукет може вас здивувати", – каже дівчина.

У підсумку авторка наголошує, що Пхукет – це передусім масовий туристичний напрямок. Тут постійний потік людей, шум і активний рух. Для тих, хто шукає спокій або автентичність, це може стати розчаруванням. Острів більше підходить для любителів активного і людного відпочинку.

