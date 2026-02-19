Непал хоче посилити правила для альпіністів, які підкорюють Еверест

Верхня палата Національних зборів Непалу одноголосно схвалила новий законопроект про туризм, що вводить більш суворі правила.

Альпіністам, які мріють підкорити найвищу вершину Землі, тепер, можливо, доведеться підтвердити наявність попереднього досвіду, перш ніж їм дозволять приєднатися до експедиції. Про це пише The Independent.

Відзначається, що Еверест, висота якого перевищує 8800 метрів над рівнем моря, - це вершина, яку кожен серйозний альпініст сподівається підкорити хоча б раз у житті.

Однак сходження з базового табору, як відомо, надзвичайно складне. Зазвичай воно займає близько 70 днів і включає в себе низькі температури, низький рівень кисню і ризик сходження лавин.

Як повідомляє The Kathmandu Post, верхня палата Національних зборів Непалу одноголосно схвалила новий законопроект про туризм, що вводить більш суворі правила. Тепер він буде переданий до Палати представників (нижньої палати) після її засідання в березні, коли заплановані загальні вибори.

Важливо, що якщо закон буде затверджений, дозвіл на сходження на Еверест буде видаватися тільки заявникам, які раніше підкорили хоча б одну іншу непальську гору висотою понад 7000 метрів.

Альпіністи також повинні будуть надати свіжу медичну довідку, щоб знизити ризик медичних надзвичайних ситуацій на великій висоті.

Заявки будуть подаватися в Департамент туризму до початку експедиції і включати детальний план сходження, відповідні збори та підтверджуючі документи.

Відзначається, що законодавство дозволяє департаменту відмовляти в дозволі тим, хто може піддаватися ризику під час сходження.

Законопроект також передбачає створення Департаменту охорони навколишнього середовища для зменшення кількості сміття і людських відходів, що залишаються на горі. Також запропоновано створення Фонду добробуту альпіністів для фінансування допоміжного персоналу.

Цікаво, що з 2014 року Непал вимагає від кожного альпініста, який піднімається вище базового табору Евересту, привезти назад не менше восьми кілограмів твердих відходів або внести заставу в розмірі 4000 доларів США.

Якщо законопроект буде прийнятий, влада сподівається перетворити заставу в безповоротний збір, призначений для природоохоронних заходів і прибирання. У статті сказано:

"Ці заходи з охорони навколишнього середовища вживаються після посилення критики щодо замерзлого сміття, що залишається вздовж стежки до вершини. Закон також уніфікує коло осіб, які несуть відповідальність за надзвичайні ситуації в горах, а також встановлює термін, протягом якого людина вважається зниклою безвісти до оголошення її загиблою, - один рік".

Очікується, що цей законопроект стане одним з найбільш всеосяжних переглядів правил альпінізму в Непалі, але його прийняття може зайняти не менше трьох місяців після відновлення роботи нижньої палати парламенту.

За оцінками журналу Outside Magazine, на горі Еверест загинуло понад 300 осіб, у тому числі п'ять у 2025 році і вісім роком раніше.

Раніше Непал вирішив відмовитися від багаторічної системи депозитів за сміття на Евересті, оскільки вона не змогла зменшити кількість відходів на найвищій горі світу. Система, яка була введена понад 10 років тому, вимагала від альпіністів сплачувати депозит у розмірі 4 000 доларів, який можна було повернути, якщо вони приносили з експедиції не менше 8 кг сміття.

