Цей іделічний куточок Італії чудово підійде для короткої відпустки.

Середньовічне містечко Панікале на пагорбах на захід від Перуджі маленьке, але воно ідеально підійде для довгих вихідних. Тут є шикарний 16-кімнатний бутик-готель, у якому можна зупинитися.

Як пише The Times, готель Rastrello відкрили 2020 року в будинку XIV століття з видом на озеро Тразімено, за годину їзди від Перуджі. У готелю є відкритий майданчик, що включає ресторан "з ферми на стіл" Cucina & Giardino і - новинка 2025 року - крихітний басейн.

Номери названі на честь місцевих сортів оливок і обставлені меблями, купленими на місцевих ринках антикваріату. З усіх відкривається вид на схил пагорба Панікале в бік озера Тразімено; У деяких номерах є балкони, що підносяться над кипарисами, які місцеві сім'ї посадили тут на згадку про своїх дітей, які загинули в Першій світовій війні.

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Панікале славиться своїми оливками, які тут всюди.

Оливки в цьому містечку всюди. Видання зазначило, що довгі вихідні навколо озера Тразімено - це повне занурення в культуру оливкової олії.

У Кастильоне-дель-Лаго - містечку, що височіє над озером на скелястій кручі, є різноманітні крамниці, - перший магазин Battilani, що продавав усе, від пляшкових корків до обробних дощок, вручну вирізаних з оливкового дерева. У магазині по догляду за шкірою Agilla ви знайдете креми для обличчя і тіла, зроблені з оливок, винограду і трав. Ну і, звичайно, оливкову олію.

Навколо Тразімено багато місць, де подають місцеві продукти. У Cucina & Giardino готують салати зі свіжих овочів з фаджоліною дель Тразімено, місцевим чорнооким горошком з горіховим смаком (основні страви від $15).

На міській площі є ресторан Il Gallo nel Pozzo, у якому подають різноманітні італійські страви (основні страви від $22).

Видання зазначило, що Умбрія - єдиний регіон на італійському півострові, який не має виходу до моря, але місцева риба теж була. La Locanda dei Pescatori - це ресторан, яким керує кооператив рибалок Тразімено, розташований на березі озера під Панікале (основні страви від $15).

Звісно, тут теж є культура. Учитель Рафаеля Перуджино народився в сусідньому Чітта делла П'єве і написав один зі своїх шедеврів у церкві Сан Себастьяно на околиці Панікале. Зовні вона виглядає настільки скромно, але всередині зовсім інша - на задній стіні можна побачити сцену, коли перед смертю Святий Себастьян стояв на постаменті, а кучеряві лучники в червоних, синіх і зелених легінсах зібралися застрелити його. Сцена намальована на тлі пейзажу - пагорби, що переходять у плоскі рівнини, вода за ними. Вийшовши назовні, і подивившись у бік озера, туристи зможуть побачити такий самий пейзаж. Вхід до церкви становить $4.

За $3 туристи можуть узяти екскурсію іншими визначними пам'ятками містечка: театром 18-го століття, церквою Сант-Агостіно 16-го століття і церквою Санта-Марія-делла-Сбарра з релігійним мистецтвом на карнизах. Екскурсії доступні двічі на день, а замовити їх можна в місцевому туристичному офісі.

Особливо вражає туристів церква Сан-Мікеле-Арканджело.

Панікале невеликий, але це діамант - і поки що не вражений масовим туризмом, як Кортона, на іншому березі озера.

Але, з іншого боку, як зазначило видання, вся область така. Поруч із Тразімено, знаходиться Кьюзі, важливе місто для доримських етрусків. Тут знаходяться магічні розписні гробниці, які нині закриті, але його музей, Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, сповнений феноменальних знахідок (вхід $7). У La Citta Sotteranea, у підвалі під палаццо XVI століття, етруські тунелі переробили на музей мертвих із тисячами надгробків, кожний з яких позначений ім'ям, а також скульптурами крилатих коней і бенкетуючих етрусків (вхід $4).

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо приморське місто для ідеального літнього відпочинку в Італії. У нього майже неможливо не закохатися.

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