Станом на кінець минулого року це було понад 60 країн.

Станом на сьогодні громадяни України можуть подорожувати до 83 країн попри всі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз у світі є 83 країни, куди попри всі обмеження, пов'язані з пандемією, можуть в'їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було понад 60 країн", - сказав він.

За словами Кулеби, МЗС працюватиме над тим, щоб попри всі складнощі, викликані пандемією, українці могли подорожувати світом з дотриманням усіх правил та гарантій безпеки.

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Автор: Леся Лещенко