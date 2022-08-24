Кожен вагон присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам.

"Укрзалізниця" з 23 серпня 2022 року запустила "Потяг до перемоги", в складі якого за маршрутами "Київ – Ужгород" та "Запоріжжя – Львів" курсуватимуть 7 пасажирських вагонів, розписаних українськими митцями.

Про це йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Кожен вагон присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Основою для сюжетів стали подвиги українців, які борються, попри тиск окупантів та постійну небезпеку", – йдеться в повідомленні.

Так, у своїх ілюстраціях Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію в Євпаторії, Сергій Туркіневич – мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків, Дмитро Касянюк – сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей із Харківщини, Роман Синенко розкрив історію лікарів з Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах, Аліна Коник – фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та палаючих полях, а Максим Кільдеров – рух опору Херсонщини.

"Потяг до перемоги" – це наша подяка всім сміливим українцям, які чинять спротив окупантам. Мета проєкту – показати, що Україна пам’ятає про тих, хто знаходиться в тимчасовій окупації, що ми не забули ні про Херсонщину, ні про Донеччину, ні про Крим. З 23 серпня потяг курсуватиме маршрутами "Київ – Ужгород" та "Запоріжжя – Львів", поєднуючи всю країну із заходу на схід. І ми впевнені, що одного дня він прибуде на вокзали тих міст, які поки що знаходяться під тимчасовою окупацією", – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Зазначається, що "Потяг до перемоги" є спільниим проектома комунікаційної агенції Gres Todorchuk та українських митців під кураторством Каті Тейлор.

"Коли ти живеш в окупації й чуєш, що люди по всій країні підключаються до флешмобів на твою підтримку, привертають увагу до злочинів, котрі чинять окупанти та говорять про тебе, – це надає тобі сил боротись далі. Мрію, що "Потяг до перемоги" зможуть вживу побачити всі герої з усіх регіонів, яким він присвячений", – зауважив Максим Щербина, колишій інженер Запорізької АЕС і учасник руху спротиву Енергодара.

Як повідомляв УНІАН, також 23 серпня "Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирських електропотяги, які курсуватимуть за маршрутами "Київ – Рівне – Луцьк" та "Київ – Біла Церква".