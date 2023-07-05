АТ "Укрзалізниця" попередило про затримку поїздів перемишльського напрямку через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції.
Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:
- 716/715 Перемишль - Київ +5:52
- 32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24
- 54/53 Перемишль - Київ +5:40
- 36/35 Перемишль - Одеса +5:40
- 37/38 Ужгород - Одеса +3:41
- 705/706 Київ - Перемишль +1:39.
Зазначається, що при цьому 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.
Крім того, в прес-службі перевізника також попросили пасажирів вказаних поїздів сповістити поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення.
"Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо", - додали в УЗ.
Додаткові поїзди в Україні
Як повідомляв УНІАН, 26 червня стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" відреагувало на попит пасажирів та призначила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ-Львів.
Також 4 липня через високий попит на цьому напрямку "Укрзалізниця" призначила ще додатковий поїзд №191/192 Київ-Львів. Поїзд сформований з нових вагонів з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.
Поїзд відправлятиметься зі столиці 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 липня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У ці ж дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.