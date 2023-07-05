Станом на 8 ранку три поїзди відстають від графіку на понад п'ять годин.

АТ "Укрзалізниця" попередило про затримку поїздів перемишльського напрямку через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:

716/715 Перемишль - Київ +5:52

32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24

54/53 Перемишль - Київ +5:40

36/35 Перемишль - Одеса +5:40

37/38 Ужгород - Одеса +3:41

705/706 Київ - Перемишль +1:39.

Зазначається, що при цьому 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.

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Крім того, в прес-службі перевізника також попросили пасажирів вказаних поїздів сповістити поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення.

"Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо", - додали в УЗ.

Додаткові поїзди в Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 червня стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" відреагувало на попит пасажирів та призначила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ-Львів.

Також 4 липня через високий попит на цьому напрямку "Укрзалізниця" призначила ще додатковий поїзд №191/192 Київ-Львів. Поїзд сформований з нових вагонів з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.

Поїзд відправлятиметься зі столиці 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 липня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. У ці ж дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

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