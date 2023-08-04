Обмеження на повернення квитків було впроваджено через схеми перекупників, які скуповували квитки на своє ім’я.

"Укрзалізниця" обмежила канали продажу та повернення квитків для певних поїздів за міжнародними напрямками.

Як повідомив автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook, нещодавно перевізник визначив перелік потягів на які продаж квитків здійснюється лише онлайн, а повернення - лише через каси вокзалів.

До списку увійшли поїзди:

Відео дня

№67/68 Київ-Варшава

№ 23/24 та 19/20 Київ-Хелм

93/94 Харків-Хелм

36/35 Одеса-Перемишль

32/31 Запоріжжя-Перемишль

73/74 Харків-Перемишль

53/54 та 89/90 Київ-Перемишль

705/706 та 715/716 Київ-Перемишль

№351К/351Л Київ-Кишинів.

За словами експерта, тепер, якщо пасажир перебуває за межами України і за певних причин скасовує поїздку, то повернути електронний квиток не зможе, адже онлайн-послуга заблокована, а представництва перевізника на закордонних станціях відсутні.

Васильєв додає, що дані обмеження від перевізника ставлять споживачів у нерівні умови, оскільки українці, які не мають доступу до інтернету, не можуть купити квитки на міжнародні поїзди. Так само немає можливості оплатити квитки готівкою.

"Вказані умови продажу/повернення квитків мають ознаки порушення Закону про захист прав споживачів. Ст.17 п.1 - За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами", - зазначив Васильєв.

В свою чергу, в "Укрзалізниці" у коментарі УНІАН пояснили, що це тимчасове обмеження в поверненні квитків було введено через схеми перекупників, які скуповували квитки на своє ім’я. Потім вони ці квитки здавали, швидко вночі купляли інші - на ім’я реального пасажира, та продавали такі квитки в три рази дорожче за офіційну ціну перевізника.

Тому, за словами УЗ, найшвидшим та найправильнішим рішенням для запобігання цій схемі є повернення через касу.

"Пасажир може повернути його (квиток - УНІАН) в будь-якій касі на території України, коли він приїде. Термін давності з часу поїздки – три місяці. Друге, можна делегувати цю функцію комусь з родичів, друзів, які можуть зробити повернення на українській касі", - сказав УНІАН керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

"Укрзалізниця" та повернення квитків

У 2018 році УЗ на зимові свята заборонила повернення квитків онлайн через спекулянтів.

У березні 2020 року "Укрзалізниця", щоб уникнути скупчення людей біля залізничних кас, подовжила термін повернення квитків на скасовані рейси через запровадження карантину в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню в країні коронавірусу.

Повідомлялося, що повернення проїзних документів, оформлених через каси "Укрзалізниці", здійснюватиметься після закінчення карантинних заходів упродовж 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб для міжнародного.

Вас також можуть зацікавити новини: