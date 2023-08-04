"Укрзалізниця" обмежила канали продажу та повернення квитків для певних поїздів за міжнародними напрямками.
Як повідомив автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook, нещодавно перевізник визначив перелік потягів на які продаж квитків здійснюється лише онлайн, а повернення - лише через каси вокзалів.
До списку увійшли поїзди:
- №67/68 Київ-Варшава
- № 23/24 та 19/20 Київ-Хелм
- 93/94 Харків-Хелм
- 36/35 Одеса-Перемишль
- 32/31 Запоріжжя-Перемишль
- 73/74 Харків-Перемишль
- 53/54 та 89/90 Київ-Перемишль
- 705/706 та 715/716 Київ-Перемишль
- №351К/351Л Київ-Кишинів.
За словами експерта, тепер, якщо пасажир перебуває за межами України і за певних причин скасовує поїздку, то повернути електронний квиток не зможе, адже онлайн-послуга заблокована, а представництва перевізника на закордонних станціях відсутні.
Васильєв додає, що дані обмеження від перевізника ставлять споживачів у нерівні умови, оскільки українці, які не мають доступу до інтернету, не можуть купити квитки на міжнародні поїзди. Так само немає можливості оплатити квитки готівкою.
"Вказані умови продажу/повернення квитків мають ознаки порушення Закону про захист прав споживачів. Ст.17 п.1 - За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами", - зазначив Васильєв.
В свою чергу, в "Укрзалізниці" у коментарі УНІАН пояснили, що це тимчасове обмеження в поверненні квитків було введено через схеми перекупників, які скуповували квитки на своє ім’я. Потім вони ці квитки здавали, швидко вночі купляли інші - на ім’я реального пасажира, та продавали такі квитки в три рази дорожче за офіційну ціну перевізника.
Тому, за словами УЗ, найшвидшим та найправильнішим рішенням для запобігання цій схемі є повернення через касу.
"Пасажир може повернути його (квиток - УНІАН) в будь-якій касі на території України, коли він приїде. Термін давності з часу поїздки – три місяці. Друге, можна делегувати цю функцію комусь з родичів, друзів, які можуть зробити повернення на українській касі", - сказав УНІАН керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.
"Укрзалізниця" та повернення квитків
У 2018 році УЗ на зимові свята заборонила повернення квитків онлайн через спекулянтів.
У березні 2020 року "Укрзалізниця", щоб уникнути скупчення людей біля залізничних кас, подовжила термін повернення квитків на скасовані рейси через запровадження карантину в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню в країні коронавірусу.
Повідомлялося, що повернення проїзних документів, оформлених через каси "Укрзалізниці", здійснюватиметься після закінчення карантинних заходів упродовж 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб для міжнародного.