Рейси зі Львова скасовано до кінця зимової навігації, рейси з Харкова - до 5 грудня.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 8 листопада і до кінця зимової навігації скасовує рейси зі Львова до Ізраїлю, а також з 8 листопада і до 5 грудня скасовує рейси з Харкова до Ізраїлю.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

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Згідно з повідомленням, ці зміни зроблені у зв'язку з продовженням карантину, запровадженого урядом Ізраїлю з метою запобігання поширенню COVID-19.

Зазначається, що інші рейси між Україною та Ізраїлем залишаться без змін у період зимової навігації.

«Київ (KBP) - Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP) - 8 частот на тиждень. Одеса (ODS) - Тель-Авів (TLV) - Одеса (ODS) - 2 частоти на тиждень. Дніпро (DNK) - Тель-Авів (TLV) - Дніпро (DNK) - 1 частота на тиждень. Харків (HRK) - Тель-Авів (TLV) - Харків (HRK) - 1 частота з 06.12.20 року», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба наголосила, що надалі МАУ уважно стежитиме за епідемічною ситуацією в країні, щоб не втратити можливість відновити рейси за умови стабілізації ситуації.

Рейси МАУ: останні новини

У жовтні авіакомпанія МАУ скоригувала розклад рейсів на листопад. Зокрема, компанія відклала початок виконання рейсів Київ - Брюссель - Київ, Київ - Дюссельдорф - Київ і Київ - Прага - Київ до 27 листопада 2020 року.

Також авіакомпанія ухвалила рішення про відтермінування рейсів до Єревана і Баку до 13 листопада 2020 року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець