Зокрема, Державіаслужба дозволила лоукостеру літати на курорти Єгипту, Туреччини та Тунісу.

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати польоти за 10 маршрутами, всі з них є чартерними.

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Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.

Чартерна мережа включає наступні повітряні лінії: Київ-Марса – Алам (Єгипет) – Київ, Запоріжжя – Хургада (Єгипет) – Запоріжжя, Харків – Хургада – Харків, Миколаїв-Шарм-ель – Шейх (Єгипет) – Миколаїв, Херсон-Шарм-ель – Шейх – Херсон, Київ – Джерба (Туніс) – Київ, Харків – Монастір (Туніс) – Харків, Харків – Ізмір (Туреччина) – Харків, Миколаїв – Анталія (Туреччина) – Миколаїв, Херсон – Анталія-Херсон.

Термін дії прав на польоти по цих лініях – з 28 березня 2021 року по 30 жовтня 2021 року.

Плани SkyUp Airlines на весну-літо 2021

Вже з 30 березня 2021 року SkyUp Airlines почне літати з Києва до столиці Сербії Белград.

Крім того, SkyUp Airlines планує запустити рейси в Стамбул (Туреччина) з Харкова з 29 квітня, а із Запоріжжя – з 28 травня.

Також навесні авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до грузинських міст Тбілісі та Батумі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець