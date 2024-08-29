Мертва риба створила багатокілометрове "покривало" в районі порту.

Популярний серед туристів грецький порт Волос опинився на межі екокатастрофи, оскільки затоплений сотнями тисяч мертвих риб, пише The Guardian. Влада Волоса каже, що це може стати причиною екологічної катастрофи для інших видів.

Мертва риба створила багатокілометрове "покривало" в районі порту і стала причиною сильного смороду. Зараз влада спішно намагається прибрати її, перш ніж запах досягне прилеглих ресторанів і готелів. За словами влади, за останні 24 години було зібрано понад 40 тонн.

Мер Волоса Ахіллеас Беос сказав, що "запах був нестерпним" і звинуватив уряд у тому, що він не зайнявся проблемою до того, як вона досягла його міста.

Експерти заявили, що проблему спричинили історичні повені минулого року, які наповнили прилегле озеро. Однак через подальшу посуху вода в озері різко відступила, змусивши прісноводну рибу рухатися до порту Волос, який впадає в Пагасейську затоку і Егейське море, де вона не може вижити. При цьому в гирлі річки, що веде до Волоса, не було встановлено захисну сітку, і коли риба потрапила в море, солона вода, імовірно, вбила її.

Місцеві власники готелів і ресторанів у Волосі скаржаться на критичне падіння обороту, внаслідок різкого зменшення кількості туристів у місті.

"Ситуація з цією мертвою рибою стане для нас смертю", - сказав Стефанос Стефану, президент місцевої асоціації ресторанів і барів. "Який відвідувач приїде в наше місто після цього?".

З травня по всій Греції спалахнулисотні лісових пожеж. Науковці пов'язують їхню частоту та інтенсивність із дедалі спекотнішими та сухішими погодними умовами.

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