Найбільша авіакомпанія Росії S7 Airlines з 5 березня скасувала всі міжнародні рейси.
Про це повідомляє Avianews.com.
До цього авіакомпанія скасувала тільки рейси в країни Європи через те, що Євросоюз закрив своє небо для російських авіаперевізників. Така санкція була введена після вторгнення Росії в Україну.
"Дата відновлення міжнародних польотів в даний час не визначена", — заявила S7 Airlines на своєму сайті.
Маршрутна мережа авіаперевізника Росії крім Європи включає країни Азії, які не приєдналися до санкцій Євросоюзу. S7 Airlines могла продовжити літати за кордон, проте тоді її літаки заарештували б в зарубіжних аеропортах.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Після початку війни Росії з Україною Євросоюз і США ввели санкції, які забороняють технічне обслуговування і постачання запчастин літаків Airbus і Boeing з флоту російських авіакомпаній. Пізніше до санкцій приєднався виробник регіональних авіалайнерів Embraer з Бразилії.
- Зараз 90% цивільного флоту Росії складається з повітряних суден західного виробництва. Санкції можуть призвести до практично повної зупинки авіасполучення Росії із зовнішнім світом в найближчі місяці.