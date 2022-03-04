Санкції можуть призвести до практично повної зупинки авіасполучення Росії із зовнішнім світом в найближчі місяці

Найбільша авіакомпанія Росії S7 Airlines з 5 березня скасувала всі міжнародні рейси.

Про це повідомляє Avianews.com.

До цього авіакомпанія скасувала тільки рейси в країни Європи через те, що Євросоюз закрив своє небо для російських авіаперевізників. Така санкція була введена після вторгнення Росії в Україну.

"Дата відновлення міжнародних польотів в даний час не визначена", — заявила S7 Airlines на своєму сайті.

Маршрутна мережа авіаперевізника Росії крім Європи включає країни Азії, які не приєдналися до санкцій Євросоюзу. S7 Airlines могла продовжити літати за кордон, проте тоді її літаки заарештували б в зарубіжних аеропортах.

Війна проти України: