Заборона пошириться на готелі в ОАЕ, Домінікані, на Мальдівах і Шрі-Ланці.

Іспанська Мережа готелів RIU перестала приймати нових клієнтів з Російської Федерації.

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії.

Заборона поширюється на готелі в ОАЕ, Домінікані, на Мальдівах і Шрі-Ланці з 13 квітня.

При цьому раніше підтверджені бронювання збережуться, і росіяни зможуть відправитися на відпочинок в мережі готелів, а ось нові бронювання приймати не будуть.

В Асоціації заявили, що мережа готелів поки офіційно не прокоментувала своє рішення. Компанія також призупинила роботу свого сайту для російських користувачів.

За даними російських туроператорів, мережа RIU була однією з найпопулярніших серед російських туристів.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) проаналізувало, які можливості закордонного відпочинку доступні росіянам і які компанії зі сфери туризму досі працюють на російському ринку.

Нагадаємо, після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків. Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу.

Поступово про припинення рейсів до Росії заявили і низка азіатських національних авіаперевізників, среде яких національна авіакомпанія SriLankan Airlines, південнокорейська Korean Air, в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines та індійська авіакомпанія Air India.