Обмеження на в'їзд для іноземців на Шрі-Ланку діятимуть щонайменше до 31 травня.

Влада Шрі-Ланки вирішила закрити в'їзд для іноземців через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус в країні.

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Як зазначається на сайті visitukraine.today, заборона на висадку пасажирів на Шрі-Ланці набуде чинності 21 травня і триватиме як мінімум до 23:59 31 травня.

Місцеві аеропорти при цьому зможуть працювати на виліт пасажирів, охочих покинути острів. При цьому пасажирам, які виїжджають за межі Шрі-Ланки, буде потрібен дозвіл на поїздки / необхідні документи, які вимагає пункт призначення.

Транзит буде можливий, якщо він займає менше 12 годин, а пасажири повинні будуть надати квиток в кінцевий пункт призначення.

Відновлення туризму на Шрі-Ланці

26 грудня 2020 року Шрі-Ланка в тестовому режимі відкрила в'їзд для окремих категорій іноземних туристів, у тому числі громадян України, а 21 січня 2021 року країна відкрилася для гостей з усього світу.

Всі туристи, які бажають в'їхати в країну, повинні були отримати дозвіл на в'їзд від Бюро сприяння туризму Шрі Ланки.

В середині травня 2021 року Шрі-Ланка посилила умови в'їзду в країну, зобов'язавши всіх туристів, навіть вакцинованих, проходити обов'язковий двотижневий карантин на острові. Крім того, від усіх іноземних гостей почали вимагати здавати ПЛР-тести на коронавірус на перший і 11-14 дні карантину. До цього вони були зобов'язані перебувати в ізоляції в одному з сертифікованих готелів.

Крім того, з 17 травня в країні запровадили комендантську годину з 23:00 до 4:00, яка поширюється і на місцевих жителів, і на туристів. Також була обмежена робота ресторанів, пабів, барів, казино, торгових центрів та інших громадських місць.

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Автор: Марина Григоренко