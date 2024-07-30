Натовпи туристів у пошуках ідеального фото на тлі Маттерхорна завдали серйозної шкоди місцевій природі.

Популярний швейцарський гірськолижний курорт Церматт вирішив ввести обмеження для туристів через величезний наплив людей, які прибувають туди в пошуках ідеальних фотографій для Instagram.

Як пише The Sun, тисячі туристів на день протягом багатьох років прибували в Церматт, щоб зробити фото біля озера Ріффельзее – ідеально розташованого навпроти знаменитої гори Матергорн.

У червні-липні, коли спека нарешті розтоплює сніг в Альпах, на гірських луках мальовничим килимом розквітають такі квіти, як едельвейс, тирлич і золотиста примула. Однак натовпи туристів затоптують цю красу і виснажують ґрунт – настільки, що едельвейси не з'являлися в околицях озера Ріффельзее вже багато років.

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У підсумку влада Церматта вирішила обмежити доступ туристам у цей район, щоб захистити дику природу і дати їй шанс відродитися.

Поки що туристам ще дозволено відвідувати це місце, проте пройти до води вони можуть тільки спеціально позначеними стежками, тоді як трав'яниста зона залишається обгородженою.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Швейцарія почала дедалі частіше забороняти в'їзд деяким поїздам із Німеччини через те, що вони занадто непунктуальні.

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