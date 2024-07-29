Німецькі поїзди, які постійно спізнюються, порушують розклад руху інших поїздів у Швейцарії.

Швейцарська залізнична компанія Swiss Federal Railways AG (SBB) все частіше змушена зупиняти курсування швидкісних поїздів класу ICE від німецької Deutsche Bahn через постійні затримки.

Так, із січня до березня 2024 року на кордоні було зупинено 11% усіх поїздів на маршруті "Мюнхен – Цюрих", тоді як роком раніше така доля спіткала лише 2% поїздів. Тим часом на маршруті "Фрайбург – Базель" у 2023 році довелося розвернути 12,4% німецьких поїздів, пише Bild.

Зазначається, що такі "тимчасові заходи" Швейцарія запровадила в липні 2022 року, щоб зменшити вплив запізнень із Німеччини на національну залізничну систему. Однак тимчасове рішення стало постійною звичкою: Швейцарія змирилася з тим, що з німецькою залізницею нічого доброго не станеться.

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Швейцарські залізничники пояснюють: затримки в Німеччині не повинні порушувати пунктуальний ритм тонко збалансованої мережі Швейцарії, адже якщо в них 2023 року вчасно приходило 92,5% поїздів, то в Німеччині лише 64%.

За мірками Швейцарії поїзд вважається таким, що прийшов вчасно, тільки в тому разі, якщо він відхиляється від офіційного розкладу менш ніж на три хвилини.

Водночас німецьким поїздам надається додатковий буфер від 10 до 15 хвилин залежно від маршруту. "Ще триваліший період очікування призведе до затримок багатьох поїздів у Швейцарії", – заявили в SBB.

Пасажирам же німецьких ICE, які зупиняють у Швейцарії, доводиться виходити на найближчій станції та пересідати на швейцарські поїзди.

Серед найпоширеніших причин затримок поїздів у Німеччині:

будівельні роботи

збої у ланцюжку перевезень

проблеми з інфраструктурою

страйки профспілки машиністів (саме з цим було пов'язано близько половини скасувань рейсів із Німеччини до Швейцарії)

"Нехтування залізничною інфраструктурою протягом десятиліть означає, що якість експлуатації залізниць у Німеччині дедалі більше й більше відстає від показників наших сусідніх країн. Інші країни насправді бояться ризику непунктуальності, імпортованої з Німеччини", – пояснив депутат Бундестагу Матіас Гастель, який спеціалізується на питаннях транспорту.

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 липня 2024 року, в день відкриття Олімпіади в Парижі, в різних містах Франції сталися диверсії на залізниці. Нормалізувати рух вдалося тільки через три дні.

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