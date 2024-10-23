Будівництво хочуть почати вже наприкінці цього року.

Влада Італії планує до початку 2030-х років ввести в експлуатацію найдовший підвісний міст у світі, який з'єднає острів Сицилія з материковою частиною країни.

Як пише Euronews Travel, будівництво планують розпочати наприкінці цього року, хоча за фактом цей надзвичайно амбітний інженерний проєкт перебуває на попередній стадії розробки протягом десятиліть (а саму ідею заклали ще за часів Риської імперії). У 2013 році проєкт закинули, проте обраний у 2022 році правий уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні оголосив, що хоче відродити плани з будівництва цього мосту. При цьому прем'єр-міністр заявила, що попросить ЄС допомогти профінансувати цей багатомільярдний проєкт.

У жовтні 2024 року будівельна компанія Società Stretto di Messina та Виконавче агентство з питань клімату, інфраструктури та довкілля Європейської комісії нарешті підписали нову пропозицію про фінансування. Згідно з угодою ЄС покриє 50 відсотків витрат на проєктування залізничної інфраструктури в розмірі близько 25 мільйонів євро.

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Очікується, що завдяки мосту сицилійське місто Мессіна зв'яжуть із регіоном Калабрія на материку новим залізничним та автомобільним сполученням. Він матиме центральний проліт завдовжки понад 3 км, що зробить його найдовшим підвісним мостом у світі. Загальна вартість споруди оцінюється в 4,6 млрд євро.

Прихильники ідеї кажуть, що новий міст дасть змогу вантажним суднам, що прибувають Суецьким каналом, перевантажувати свої товари на поїзди на Сицилії, що, зі свого боку, прискорить їхнє доставлення на північ країни, заощаджуючи гроші на тривалих морських подорожах.

Залізничне та автомобільне сполучення також покликане знизити навантаження на переповнені поромні переправи, що перевозять автомобілі, вантажівки та поїзди через Мессинську протоку.

Зі свого боку критики ідеї стверджують, що гігантський міст стане марною тратою державних коштів і ризикованим підприємством в активній сейсмічній зоні. Екологи також попереджають про ризик для місцевих екосистем і естетичну шкоду ландшафту.

Наразі з материкової частини Італії на острів Сицилія можна дістатися літаком, водним транспортом або поїздом, який перевозиться поромом.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Італії відкрили найвищий в Європі пішохідний підвісний міст.

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