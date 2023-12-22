Наразі на півночі Європи вирує шторм "Піа", який спричиняє затримки в аеропортах, на залізниці та на дорогах.

Низка європейських аеропортів скасували купу авіарейсів через шторм "Піа", що вирує на півночі Європи.

Як повідомляє NL Times, у найбільшому міжнародному аеропорту Нідерландів – "Схіпгол" в Амстердамі – через потужний шторм "Піа" скасували понад 320 рейсів та затримали ще майже 650 рейсів.

Аеропорт Роттердам/Гаага також попередив про можливі затримки та скасування рейсів, були затримки і в аеропорту Ейндховена.

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Крім аеропортів, шторм спричинив затримки на залізниці та автошляхах Нідерландів.

Тим часом, фінське видання Yle повідомило, що в аеропорту Гельсінкі очікуються затримки багатьох рейсів через сильний снігопад і вітер. Наприклад, рейс Finnair із Гельсінкі-Вантаа до Брюсселя, за оцінками, відправляється майже на три години із запізненням. Проте точної інформації про тривалість затримок поки немає.

"Погода несприятлива і варто очікувати затримок", – йдеться у повідомленні Finavia.

Крім того, в Independent повідомили, що найнавантаженіший аеропорт Великобританії лондонський "Хітроу" очікує, що п’ятниця 22 грудня стане найнавантаженішим днем зими через 250 тис. мандрівників.

Також аеропорти Брістоля, Бірмінгема, Единбурга, Глазго та Абердіна відмічають, що п'ятниця буде найнавантаженішим днем зими.

При цьому авіакомпанія British Airways скасувала 20 внутрішніх і європейських рейсів до/з Хітроу, включно з Манчестером, Ньюкаслом і Глазго. Пасажирам перебронюють альтернативні рейси.

Різдвяні подорожі в Європі 2023

Ірландський лоукостер Ryanair напередодні початку сезону різдвяних відпусток в кінці грудня 2023 року випустив нагадування для пасажирів з приводу того, які звичні святкові атрибути в жодному разі не можна брати на борт літака.

Водночас комісар з внутрішніх справ Євросоюзу Ільва Йоханссон раніше попередила про величезний ризик терористичних атак на різдвяні свята в Європі.

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