Зокрема, польоти в напрямку Київ - Ларнака - Київ стартують з 17 квітня з частотою 1-2 рейси на тиждень.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у квітні-травні запускає рейси з Києва, Харкова і Запоріжжя до Ларнаки (Кіпр).

Про це повідомила прес-служба компанії на своєму сайті.

Зокрема, польоти в напрямку Київ - Ларнака - Київ стартують з 17 квітня з частотою 1-2 рейси на тиждень.

"Починаючи з травня, плануємо збільшити частоту до чотирьох рейсів на тиждень: щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці і щосуботи", - сказано в повідомленні.

Польоти за напрямком Запоріжжя - Ларнака - Запоріжжя почнуться з 31 травня і здійснюватимуться щопонеділка; у напрямку Харків - Ларнака - Харків стартують з 1 травня і виконуватимуться двічі на тиждень: зовівторка і щосуботи.

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Рейси SkyUp: що відомо

Раніше в березні Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати польоти за 10 маршрутами, всі з них є чартерними.

Також авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси в Стамбул (Туреччина) з Харкова з 29 квітня, а із Запоріжжя - з 28 травня. Крім того, навесні авіакомпанія запускає рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова до грузинських міст Тбілісі і Батумі.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець