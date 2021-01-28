Авіарейси виконуються згідно з розкладом.

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського працює в штатному режимі, попри погіршення погодних умов (сніг, вітер), Всі рейси виконуються згідно з розкладом.

Читайте такожСтихія не вщухає: через потужні снігопади у чотирьох областях України перекрили траси (відео)Про це повідомила прес-служба аеропорту на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Столичний аеропорт "Київ" працює в штатному режимі. Всі заплановані рейси на виліт і приліт виконуються згідно з розкладом", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

У Києві сьогодні працює 359 одиниць спецтехніки, яка очищає та обробляє протиожеледними засобами дороги.

За прогнозом Укргідрометцентру, протягом доби 28 січня в деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов і сильні снігопади.

Так, в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпеки, червоний), а в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також у Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

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Автор: Павло Степанець