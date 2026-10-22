Airbnb заборонила власникам житла змушувати гостей прибирати помешкання

На тлі численних скарг клієнтів платформа з оренди житла внесла зміни до своїх правил.

Одна з найбільших у світі платформ з приватної оренди житла для туристів Airbnb вжила заходів після численних скарг клієнтів, яким доводилося мити посуд, виносити сміття та знімати постільну білизну.

Як пише The Guardian, згідно з новими правилами платформи Airbnb, господарі житла більше не зможуть вимагати від гостей займатися прибиранням або іншою роботою по дому.

Ці зміни набувають чинності 20 листопада 2026 року й обмежують перелік обов'язків, які господарі можуть покласти на гостей.

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Видання зазначає, що до служби підтримки Airbnb вже давно надходили скарги від користувачів: їм доводилося оплачувати послуги з прибирання (іноді на суму в сотні доларів) і при цьому самим виконувати низку господарських завдань на прохання господарів.

Однак з квітня 2025 року плата за прибирання більше не виділяється для гостей окремим рядком. Натомість господарям дозволено включати витрати на прибирання в загальну вартість проживання.

В оновлених правилах спільноти, опублікованих на сайті компанії цього тижня, зазначено, що господарям, як правило, більше не дозволяється просити гостей виконувати завдання, які "вимагають значних зусиль або часу, або зазвичай виконуються професійним прибиральним персоналом".

До таких завдань, за заявою компанії, належать зняття постільної білизни, винесення сміття за межі території, а також миття та розставлення посуду на місця.

Згідно з новими правилами, господарі можуть встановити сім стандартних правил проживання, які мають бути повністю доведені до відома гостя під час бронювання. Крім того, дозволяється додавати інші "розумні" вимоги.

До стандартних правил належать, наприклад, час заїзду та виїзду, обмеження кількості гостей, заборона куріння, дотримання тиші в певні години, а також правила розміщення з домашніми тваринами.

Що стосується "розумних" вимог, то вони залежать від "місцевих умов". Наприклад, цілком обґрунтованим може бути прохання обмежити час прийняття душу (через дефіцит води в регіоні) або викидати сміття у спеціальні контейнери, захищені від тварин.

Хоча за новими правилами гостей не можна просити мити та прибирати посуд, господарі можуть попросити їх скласти використаний посуд у раковину.

"Правила проживання допомагають гостям зрозуміти очікування господарів, однак, як повідомили нам користувачі, часто такі правила бувають заплутаними, обтяжливими та складними для дотримання. Тому ми переглянули підхід: тепер правила стали зрозумілішими та доступнішими, а нова політика гарантує, що всі вимоги будуть розумними і не стануть для гостей неприємним сюрпризом", – зазначив представник Airbnb.

Інші новини Airbnb

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше платформа Airbnb дозволила незалежним готелям публікувати у себе оголошення про здачу номерів – до цього там могли розміщуватися лише приватні будинки та апартаменти.

Крім того, сервіс готується розширити свою діяльність на аеропорти, запустивши нову послугу з зустрічі пасажирів після прибуття.

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